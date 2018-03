ORF-Premiere für Jo Baiers spektakuläres Historienepos "Henri 4"

Die ORF-Koproduktion am 6. April um 20.15 Uhr in ORF 2

Wien (OTS) - 1.500 Seiten Romanvorlage, 378 Komparsen, 96 Stuntleute, 40 Pferde, 21 Städte und Dörfer und zwei Nominierungen für den Deutschen Filmpreis 2010: Der spektakuläre und vom ORF koproduzierte Historienfilm "Henri 4", der bereits im Kino zu sehen war und seine ORF-Premiere am Karfreitag, dem 6. April 2012, um 20.15 Uhr in ORF 2 feiert, entstand unter der Regie von Jo Baier (auch "Die Heimkehr" am 2. Mai um 20.15 Uhr in ORF 2), der gemeinsam mit Cooky Ziesche auch das Drehbuch schrieb, und beruht auf den Romanen "Die Jugend des Königs Henri Quatre" und "Die Vollendung des Königs Henri Quatre" des erfolgreichen deutschen Schriftstellers Heinrich Mann. Das aufwendig inszenierte Historienepos zeigt Frankreich im 16. Jahrhundert wie es bisher selten zu sehen war: Eine raue, derbe und wüste Epoche voller Hass und Fanatismus, die Zeit der Glaubenskriege, die Frankreich zerrütteten, und ein Mann, der Frieden, Glaubensfreiheit und Gerechtigkeit für sein Volk erstreiten will. Henri Quatre war ein Kämpfer und gilt als erster Humanist auf einem europäischen Thron. Seine Vision von einem menschenwürdigen Zusammenleben aller Religionen und Kulturen hat Europa den entscheidenden Auftrag gegeben. Der Historienfilm kann nicht nur mit einer brisanten Handlung und einer aufwendigen Inszenierung, sondern auch mit einer internationalen Topbesetzung punkten: An der Seite von Hauptdarsteller Julien Boisselier, der den Hugenotten Henri spielt, und dem vielfach preisgekrönten österreichischen Schauspieler Karl Markovics sind außerdem Joachim Król, Roger Casamajor, Armelle Deutsch, Chloé Stefani, Ulrich Noethen, Devid Striesow, Hannelore Hoger, Gabriela Maria Schmeide, Sven Pippig und viele mehr zu sehen.

ORF-Premiere für eine internationale Koproduktion der Superlative

Der erste Drehtag von "Henri 4" war ein sogenannter "Vorab-Drehtag". Am 25. August 2008 entstand die Szene "Henri am Meer" am Brodtener Steilufer bei Lübeck. Es folgten vier intensive Drehtage mit 300 Komparsen und 75 Stuntleuten: Die Schlachtformationen wurden geprobt. Am 1. September 2008 begannen die offiziellen Dreharbeiten in Tschechien: In Bilina filmte man die Schlachtsequenzen. In der Invalidovna in Prag drehte man die Louvre-Innenszenen. Die Schlucht "Amerika" bei Morina diente als Außenmotiv für die Berge von Pau, wo Henri seine Kindheit verbrachte. Ende Oktober zog die Crew um nach Bourges in Frankreich. Hier entstanden die Außenaufnahmen der Schlösser und Stadtpaläste: Gedreht wurde in Bannegon, Bourges und Buranlure. Die Schloss-Innenräume fand man in Deutschland - in Kommern, Myllendonk, Adendorf und Bubenheim bei Köln. Pariser Straßen und Marktplätze wurden in den MMC Studios in Köln nachgebaut. Mitte Dezember wechselte das Team ein letztes Mal den Standort: Es ging nach Bayern. Hier entstanden unter anderem die Aufnahmen während der Jagd und Henris Flucht. Die Dreharbeiten endeten nach 72 Tagen am 22. Dezember 2008. Insgesamt filmte die Crew in 21 Städten und Dörfern. Die Besetzungsliste verzeichnet 71 Schauspieler.

Für die große Schlachtszene waren am 1. September mehr als 750 Menschen am Drehort im Einsatz. Vor der Kamera agierten sechs Schauspieler, 378 Komparsen, 96 Stuntleute und 40 Pferde. Hinter der Kamera arbeiteten 282 Team-Mitglieder unter der Verwendung von drei großen und acht kleinen Digitalkameras.

Mehr zum Inhalt

Frankreich im 16. Jahrhundert: Der mächtigste Staat Europas wird von einem Glaubenskrieg zerrissen: Auf der einen Seite die Katholiken, vertreten durch den Königshof in Paris, auf der anderen Seite die Hugenotten - die damalige Bezeichnung für Protestanten. Im Süden Frankreichs, im Königreich Navarra, wächst Henri (Julien Boisselier) heran, dem von Nostradamus (Fritz Marquardt) eine Zukunft als König von Frankreich prophezeit wird. Er stellt sich an die Spitze der Protestanten, die mit der Regierung unzufrieden sind, und rüstet gegen Paris, gegen die Katholiken, gegen die mächtige Rivalin seiner Mutter: Katharina de Medici (Hannelore Hoger), Königin von Frankreich. Sie bietet ihm als Zeichen der Versöhnung die Hand ihrer Tochter Margot (Armella Deutsch). Die Hochzeit endet im Blutbad der Bartholomäusnacht. Henri überlebt das Gemetzel, doch er wird im Louvre wie ein Gefangener gehalten. Um seiner Schwester und seinen Hugenotten-Freunden die Freiheit zu erkaufen, lässt er sich von Katharina erpressen, den katholischen Glauben anzunehmen. Bei der ersten Gelegenheit ergreift er die Flucht - mit Hilfe von Rosny (Rogar Casamajor), der einer seiner engsten Getreuen wird.

"Henri 4" ist eine Koproduktion von Ziegler Film, Geteve, B.A. Produktion, Institut del Cinema Català, Wega Film, MMC Independent und dem Westdeutschen Rundfunk, Bayrischen Rundfunk, Südwestrundfunk, der ARD Degeto, dem Norddeutschen Rundfunk, Mitteldeutschen Rundfunk und ARTE sowie France 2, Arte France Cinéma, dem ORF und Televisio de Catalunya, gefördert durch die Filmstiftung Nordrhein-Westfalen, den Deutschen Filmförderfonds, das Medienboard Berlin-Brandenburg, den Filmfernsehfonds Bayern, die MFG Filmförderung Baden-Württemberg, die Filmförderungsanstalt und das Media Programm der Europäischen Union.

