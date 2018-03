Berlakovich: Österreich schließt Kyoto Lücke

Um Sanktionen für Österreich am Ende der Kyotoperiode abzuwenden, handeln wir jetzt

Wien (OTS) - "Wir haben die Kyoto Frage gelöst. Rund 1,4 Mrd. Euro hat das Lebensministerium seit 2008 in Klimaschutzmaßnahmen in Österreich investiert. Dazu kommen weitere 550 Millionen Euro für Klimaschutzprojekte im Ausland. Damit erfüllt Österreich seine Verpflichtungen, die es im Kyoto-Protokoll eingegangen ist. Wir haben Kyoto gelöst, die Herausforderung Klimaschutz bleibt aber.", so Umweltminister Nikolaus Berlakovich heute, Mittwoch, bei einer Pressekonferenz.

Die aktuelle Treibhausgasbilanz belegt, dass Österreich 2010 um 6,2 Mio Tonnen Kohlendioxidäquivalent vom Kyotopfad abweicht. Länder, die das Ziel nicht erreichen, müssen Emissionszertifikate nachkaufen. Nach derzeitigem Stand muss Österreich 32 Millionen Tonnen CO2-Äquivalente nachkaufen, um seine Reduktionsverpflichtungen gemäß Kyoto-Protokoll zu erfüllen. Während vor einem Jahr der Zertifikatpreis für eine Tonne bei 15 Euro lag, ist er derzeit mit etwa fünf Euro sehr gering.

"Aus Gründen der Sparsamkeit und Zweckmäßigkeit müssen wir jetzt handeln. Vor einem Jahr wurden die Kosten der Zertifikate für Österreich auf 600 Millionen Euro, sogar bis zu einer Milliarde Euro geschätzt. Wenn wir heute Geld in die Hand nehmen, sparen wir gut 440 Millionen Euro. Das nutzt dem Budget und dem Klima.", erläutert Berlakovich.

Die 160 Millionen Euro für Klimaschutzprojekte im Ausland werden im "green investment scheme" investiert, also ausschließliche für Klimaschutzprojekte in Europa.

"Für das Klima ist es egal, aus welchem Staatsgebiet das emittierte CO2 stammt. Daher sind Klima-Investitionen im Ausland genauso berechtigt wie im Inland, noch dazu, wenn die österreichische Exportwirtschaft davon profitiert.", so Berlakovich.

Kyoto gelöst - Herausforderung Klimaschutz bleibt

Schwerpunkt der österreichischen Klimapolitik bleiben jedoch weiterhin Massnahmen in Österreich.

"Wir folgen dabei einer Triple-E-Strategie: E wie erneuerbare Energieträger, E wie Energieeffizienz und E wie Energiesparen. Alle klimarelevanten Förderschienen unseres Ministeriums sind darauf ausgerichtet", sagte Berlakovich.

90 Millionen Euro für Programm "Umweltförderung im Inland"

Herzstück der Förderung von Umwelt- und Klimaschutz ist das Programm "Umweltförderung im Inland", das sich an Unternehmen und Gemeinden richtet. Wie in den Vorjahren stehen auch heuer 90,2 Millionen Euro zur Verfügung. Gefördert werden Investitionen in erneuerbare Energieträger, in effiziente Energienutzung, LED-Beleuchtung oder Mobilitätsmaßnahmen.

Klimafonds mit Schwerpunkt Sonnenenergie

Im Klima- und Energiefonds setzt das Umweltministerium heuer den Schwerpunkt Sonnenenergie, deren Förderung mit 38 Millionen Euro dotiert ist. Davon entfallen 25,5 Millionen auf Photovoltaikanlagen für private Haushalte, vier Millionen auf große Solaranlagen über 100 m2 sowie fünf Millionen auf Solarthermieanlagen zur Warmwasseraufbereitung in Einfamilienhäusern. 3,5 Millionen werden im Rahmen des Modellregionenprogramms investiert.

"Mit den zur Verfügung stehenden Mitteln können über 6.300 Photovoltaikanlagen gefördert werden, das sind gleich viele wie im Vorjahr. Bei der Solarthermie können heuer in der Zielgruppe der Einfamilienhäuser rund 12.500 Anlagen gefördert werden", sagt Berlakovich.

Förderaktion für Holzheizungen wird fortgeführt

Fortgesetzt wird ebenfalls die erfolgreiche Förderaktion des Klimafonds für Holzheizungen. Sie zielt darauf ab, alte Ölheizungen durch moderne Holz-Zentralheizungen zu ersetzen, die mit Hackgut oder Pellets befeuert werden. Auch heuer steht wieder ein Fördervolumen von fünf Millionen Euro zur Verfügung.

100 Millionen Euro für thermische Sanierung

Großes Echo hat die bereits angelaufene Förderoffensive zur thermischen Sanierung von Gebäuden ausgelöst. "Obwohl die Bausaison erst so richtig beginnt, sind in den ersten fünf Wochen schon über tausend Anträge von privaten Förderwerbern eingelangt", berichtet Berlakovich. Insgesamt stehen heuer wieder 100 Millionen Euro für Klimaschutz-Umbauten in älteren Gebäuden bereit.

"Die Sanierungsoffensive ist eine ökonomische und ökologische Erfolgsgeschichte", betont Berlakovich. "Im Jahr 2011 wurden rund 18.300 Bauprojekte gefördert, was rund 860 Millionen Euro Investitionen ausgelöst hat. Dadurch wurden 12.500 Arbeitsplätze geschaffen bzw. gesichert. Die erreichten CO2-Emissionssenkungen summieren sich auf 4,4 Millionen Tonnen."

85 Klima-Modellregionen mit 884 Gemeinden

Ausgeweitet wird das Fördervolumen für die Klima- und Energiemodellregionen, in denen gemeindeübergreifend Klimaschutzprojekte verwirklicht werden. Für die 85 Regionen mit insgesamt 884 Teilnehmergemeinden stehen drei Millionen Euro bereit. Investitionsförderungen gibt es beispielsweise für Photovoltaik auf Gemeindegebäuden, für den Tausch von Heizungsanlagen in öffentlichen Gebäuden oder für die Mustersanierung von Immobilien. Klima-Sorgenkind Verkehr: Förderprogramm für klimafreundliche Mobilität

8,25 Millionen Euro stehen für das Verkehrsprogramm "klima:aktiv mobil" bereit, in dem maßgeschneiderte Verkehrslösungen unterstützt werden. Dazu zählen Fuhrparkumstellungen, die Forcierung des Radverkehrs oder Programme zum Spritsparen. Eine weitere Million Euro kommt den Modellregionen für Elektromobilität zugute. Hier wird beispielsweise der Kauf von Elektrofahrzeugen gefördert.

Klimaschutzgesetz in planmäßiger Umsetzung

Das im Vorjahr beschlossene Klimaschutzgesetz verteilt Rechte und Pflichten in verbindlicher Form auf die Schultern aller Verantwortungsträger in Bund und Ländern.

"Für jeden Sektor müssen gemäß dem neuen Gesetz wirksame Maßnahmenpakete erarbeitet werden", erklärt Berlakovich. Seit dem Beschluss des Nationalrats tagen der eingerichtete Beirat und das zuständige Komitee regelmäßig. Bundesländer, Interessenvertretungen und Nicht-Regierungsorganisationen arbeiten in den sechs Arbeitsgruppen mit.

"Diese Arbeitsgruppen haben Ende März ihre Vorschläge abgegeben. Diese gehen nun in ein Beratungsgremium zur Bewertung nach ökologischen, ökonomischen und sozialen Effekten. Aus diesen Maßnahmen wird bis zum Sommer im Komitee ein Maßnahmenpaket diskutiert", skizziert Berlakovich den weiteren Zeitplan.

