ORF SPORT + mit den Highlights vom Tennis-Davis-Cup Österreich gegen Russland

Wien (OTS) - Die Höhepunkte aus der 1. Runde des Davis-Cups zwischen Österreich und Russland sind die Programmhighlights von ORF SPORT + am Donnerstag, dem 5. April 2012.

Tennis: Highlights vom Davis-Cup zwischen Österreich und Russland (20.15 bis 23.15 Uhr)

Einen Tag vor dem Beginn des Davis-Cup-Viertelfinales Spanien gegen Österreich (live in ORF SPORT +) zeigt ORF SPORT + noch einmal die Highlights aus der Erstrunden-Begegnung gegen Russland. In der ersten Runde warfen Jürgen Melzer, Andreas Haider-Maurer, Oliver Marach und Alexander Peya Russland mit 3:2 aus dem Bewerb. Die Grundlage für den Erfolg gegen Russland wurde bereits am ersten Tag geschaffen: Nach Siegen von Jürgen Melzer über Igor Kunitsyn und Andreas Haider-Maurer über Alex Bogomolov jr. führte Österreich mit 2:0. Es begann für Österreichs Team mit einem hart umkämpften Erfolg: Österreichs Nummer eins, Jürgen Melzer, besiegte Russlands Nummer zwei, Igor Kunitsyn (ATP 79), mit 6:2, 6:7(3), 6:4, 3:6, 6:1. Danach gewann Haider-Maurer gegen Alex Bogomolov mit 6:1, 6:4, 6:7(1), 6:2. Am zweiten Tag musste sich Österreichs Doppel Oliver Marach / Alexander Peya nach 4:45 Stunden Spielzeit dem russischen Doppel Nikolay Davydenko / Mikhail Youzhny mit 6:7(1), 7:6(7), 5:7, 6:3, 4:6 geschlagen geben. Russland verkürzte damit auf 2:1. Für die Entscheidung sorgte Jürgen Melzer am dritten Tag mit seinem Drei-Satz-Sieg (6:2, 6:4, 6:1) über Alex Bogomolov jr. Österreich lag damit bereits uneinholbar mit 3:1 in Führung. Die abschließende 4:6, 6:4, 6:7(4)-Niederlage von Andreas Haider-Maurer gegen Igor Kunitsyn hatte keine Bedeutung mehr.

