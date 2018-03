Event zur Buchveröffentlichung des Erstlingswerkes von Sylvia Leifheit "Das 1x1 des Seins" am 15. April 2012, um 14:00 Uhr

Eine Gebrauchsanweisung für ein bewusstes Leben

München (OTS) - "Es gibt keine Grenzen - außer die unserer Wahrnehmung.", so die Autorin Sylvia Leifheit wissend. Die Gründerin des Heilerportals Worldangels, vielen bekannt aus ihren Rollen in Film und Fernsehen, präsentiert am 15. April 2012, um 14:00 Uhr, im Schlossgasthof der österreichischen Rosenburg, stolz ihr erstes Buch.

Eine Buchlesung die inspiriert

Liebevoll und leicht verständlich führt sie mit ihrem Werk "Das 1x1 des Seins" in die Geheimnisse des Kosmos und die energetischen Gesetzte ein. Die Autorin definiert das Kyballion neu und interpretiert die 10 Gebote der neuen Zeit. Dabei hat sie vor allem ein Ziel: die Menschheit zu bewegen.

Unterstrichen wird diese erstmalige Lesung von Bildern der Künstlerin Estella, die Herzen berühren und eine unbändige Lebensfreude erwecken. mspielt wird der Veranstaltungsrahmen von Niklas Satanik auf seinem Hang. Im Anschluss an die Vorlesung haben Besucher die Möglichkeit, mit den Künstlern zu sprechen und sich bei einer kleinen Verköstigung auszutauschen.

Über Sylvia Leifheit

Neben ihrer Schauspielkarriere in Film und Fernsehen moderiert die Mehrfach-Unternehmerin die Sendereihe "Zeitgeister" auf nexworld.tv. Bisher hat sie 4 Unternehmen gegründet und führt diese erfolgreich und motiviert. Sie lebt die Verbindung zwischen Business und Kosmos tagtäglich und schenkt allen Menschen Offenheit und Herzenswärme.

www.sylvialeifheit.de

Rückfragen & Kontakt:

und Bildmaterial sowie Empfänger eines Berichts-Exemplars

nach Veröffentlichung:

Nadine Becker, c/o SalesBasis

Pforzheimer Straße 63, D-76275 Ettlingen

Tel.: +49(0)7243-719482, n.becker @ sales-basis.de