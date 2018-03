Mahr zu Wohnbaureform: "Haimbuchner hat rotes Budgetloch saniert!"

Wohnbeihilfen-Reform wurde vom Landesrechnungshof als notwendig beurteilt

Linz (OTS) - "Haimbuchner hat das Wohnbauressort, welches SP-Kepplinger mit einem Budgetloch von 100 Millionen Euro hinterlassen hat, erfolgreich reformiert. Die Bauleistung ist stabil und sichert damit Arbeitsplätze in Oberösterreich. Die rote Klubobfrau Jahn ist bei dieser blauen Erfolgsbilanz auf der Suche nach den Haaren in der Suppe und wird dabei nicht fündig", reagierte heute der FPÖ-Wohnbausprecher, LAbg. Ing. Herwig Mahr auf die Kritik von Jahn an der Bilanz von Wohnbaulandesrat Haimbuchner. *****

Mahr zeigte auf, dass die ständige Kritik an der Wohnbeihilfen-Reform schon längst mit Daten und Fakten widerlegt ist. Jeweils vor den Landtagswahlen 2003 und 2009 habe die SPÖ die Wohnbeihilfe erhöht. "Dadurch wurde es notwendig, hier eine Reform durchzuführen", verweist der FPÖ-Wohnbausprecher darauf, dass der Landesrechnungshof in seinem Bericht bestätigt hat, "dass die Wohnbeihilfe in unserem Bundesland nach wie vor eine der höchsten ist. Die Reform war notwendig und ist nachvollziehbar, bestätigt der Landesrechnungshof."

Mit der nunmehrigen Reform wird in etwa die Hälfte der Beihilfen-Erhöhung, die im Jahr 2009 wirksam wurde, nunmehr eingespart. Gleichzeitig wird Wohnraum geschaffen und werden Arbeitsplätze gesichert. "Zur Minimierung des Zinsrisikos spricht sich auch Wohnbaulandesrat Haimbuchner für die Verstärkung von Landesdarlehen aus. Doch die Verantwortung dafür liegt beim Finanzreferenten, Landeshauptmann Pühringer. Klubobfrau Jahn sollte ihre Kritik in dieser Sache an die richtige Adresse richten", schloss Mahr. (schluss) bt

