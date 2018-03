Cyber-Abwehr: Bundesheer-Experten siegen bei internationalem Wettkampf

Wien (OTS/BMLVS) - Acht IT-Experten des Bundesheeres haben Ende März bei einem internationalen Wettbewerb der NATO zum Thema Cyber-Abwehr den Sieg errungen.

Unter dem Namen "Cyber Defence Exercise Locked Shields 2012" organisierte das NATO-Kompetenzzentrum für Cyber-Abwehr (NATO Cooperative Cyber Defence Centre of Excellence) von 26. bis 28. März eine Übung mit internationaler Beteiligung. Ziel war es, die Cyber-Abwehrfähigkeit, besonders von Behördenorganisationen im Bereich kritischer IT-Infrastrukturen, zu optimieren. Das Bundesheer-Team, bestehend aus acht IT- Experten und zwei Spezialisten der Bundeswehr, schnitt dabei am besten ab. Sogar internationale Top-Organisationen, wie das deutsche Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik und das 'NATO Computer Incident Response Capability' (NCIRC), mussten sich am Ende dem Bundesheer-Team geschlagen geben.

Über ein groß angelegtes Computernetzwerk trainierten Expertenteams aus zehn Nationen von ihren jeweiligen Standorten im Heimatland aus Angriffs- und Abwehrszenarien im Cyberspace. Sogenannte 'Blue Teams' - darunter eben auch die österreichischen Soldaten - waren dabei jeweils mit dem Schutz einer komplexen und kritischen IT-Infrastruktur betraut und mussten deren Betrieb im Hacker-Angriffshagel eines 'Red-Teams' möglichst störungsfrei aufrechterhalten.

Neben der Abwehr der Hackerangriffe leisteten die 'Blue Teams' Medien- sowie Kommunikationsarbeit und bereiteten Analysen strukturiert für Entscheidungsträger auf. All dies bewertete die Übungsleitung in Talinn und vergab dann die Punkte an die einzelnen Teams.

