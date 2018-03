Einladung: Siemens Österreich und VERBUND wollen gemeinsames Unternehmen für E-Mobilität gründen

Pressekonferenz am Dienstag, 10. April 2012, 10 Uhr

Wien (OTS) - Siemens Österreich und VERBUND wollen ein gemeinsames Unternehmen für Elektromobilität gründen. Wir laden die VertreterInnen der Medien herzlich zur Pressekonferenz ein, bei der wir Ihnen das geplante Unternehmen und sein Umfeld vorstellen werden.

Als Gesprächspartner stehen Ihnen zur Verfügung:

Wolfgang Hesoun, Generaldirektor Siemens Österreich Wolfgang Anzengruber, Vorstandsvorsitzender VERBUND

Datum: Dienstag, 10. April 2012

Zeit:

10:00 Uhr Fototermin Lobby

10:15 Uhr Mediengespräch Raum "Lloyd Wright", 4. Stock

Ort: Hotel Sofitel Vienna Praterstraße 1 1020 Wien

Im Anschluss besteht die Möglichkeit, E-Fahrzeuge Probe zu fahren.

Bitte um Anmeldung: Per Telefon unter 050313 / 53712 oder via E-mail an media @ verbund.com

Wir freuen uns auf Ihr Kommen!

