Faszinierende "Universum"-Tour durch das Death Valley

Am 5. April um 21.05 Uhr in ORF 2

Wien (OTS) - Die Sonne brennt erbarmungslos, kein Lufthauch bringt Kühlung, unter den Schuhen knirscht der Sand in einer atemberaubend schönen Wüstenlandschaft. Unterwegs im Death Valley, dem "Tal des Todes", in einer geheimnisvollen Landschaft, die als imposante Filmkulisse für zahlreiche Western diente. Goldgelbe Sanddünen, bizarr verwitterte Felsformationen und Canyons dominieren den Nationalpark Death Valley im Südwesten der USA. Die "Universum"-Dokumentation "Death Valley - Die Schönheit des Wilden Westens" von Gareth John Harvey (deutsche Bearbeitung: Susanne Kainberger) blickt am Donnerstag, dem 5. April 2012, um 21.05 Uhr in ORF 2 hinter die Kulissen eines der heißesten, trockensten und somit lebensfeindlichsten Orte dieser Erde.

Der Film erkundet eine Welt voller Rätsel: Wandernde Felsen, singende Sanddünen, ausgedehnte Höhlensysteme, die kaum ein Mensch je betreten hat. Und zeigt, dass das sogenannte "Tal des Todes" voller Leben ist. Leben, das der extremen Trockenheit, Hitze und Kargheit trotzt:

Pflanzen, die jahrelang ohne Regen überleben, und Tierarten, die völlig ohne Wasser auskommen. Seltene Fische, die in den Gewässern unter dem Wüstenboden ihren Lebensraum gefunden haben.

Doch um all diese Naturwunder zu entdecken, bedarf es der Führung eines erfahrenen Park Rangers wie J. T. Reynolds, der jede Expedition in diese Mondlandschaft zum unvergesslichen Erlebnis werden lässt. "Universum" führt in die Welt der Extreme und der Schönheit des Wilden Westens.

J. T. Reynolds Reise durch das Death Valley beginnt am höchsten Punkt des Nationalparks, dem über 3.300 Meter hohen Telescope Peak, und führt zuerst nach Nordwesten. Während auf dem Gipfel Schnee liegt, wird es, je weiter der Parkranger talwärts fährt, immer heißer. Die Temperaturen im Death Valley erreichen im Sommer bis zu 49 Grad Celsius. In einem ehemaligen Flussbett, der sogenannten Racetrack Playa, liegen riesige Felsbrocken, die geheimnisvolle Spuren durch die flache Ebene gezogen haben. Bis heute ist das Rätsel der "wandernden Felsbrocken" nicht ausreichend geklärt. Auch wenn Parkranger J. T. dazu seine eigenen Theorien hat.

Von der Racetrack Playa führt seine Reise weiter zu der faszinierenden Dünenlandschaft der Eureka Dunes. Hier untersuchen Wissenschafter das merkwürdige Phänomen singender Dünen. Mit Schallempfängern in der Luft und im Boden untersuchen die Geologen das tiefe und weithin hörbare Brummen der Sandhügel. In verschiedenen Experimenten wollen die Forscher die Dünen zum Singen zu bringen. Doch dafür muss es heiß sein, sehr heiß. 1913 wurde im "Tal des Todes" eine Rekordtemperatur von 57 Grad Celsius gemessen.

Die Tour durch das Death Valley führt auch zur tiefsten Stelle des Tales: Badwater liegt 86 Meter unter dem Meeresspiegel und ist damit der tiefste Punkt Nordamerikas. Doch J. T.'s Reise führt noch tiefer, in die weit verzweigten und unerforschten Höhlensysteme. Hier liegt der wahre Schatz des Death Valley begraben: ein riesiges unterirdisches Süßwasserreservoir. Nur wenige Menschen sind bisher in dieses Höhlenlabyrinth vorgedrungen.

