Radio Arabella 92,9 präsentiert die "Hitparade meines Lebens"

Wien (OTS) - Radio Arabella 92,9 macht Sie zum Radiostar.

Gestalten Sie Ihr eigenes Programm in "Die Hitparade meines Lebens".

Jeden Sonntag von 12.00 bis 14.00 Uhr lädt Joey Fellner sowohl Hörerinnen und Hörer als auch Prominente dazu ein, die Hitparade ihres Lebens vorzustellen.

Kennen Sie diese Songs, mit denen man ganz spezielle Erinnerungen verbindet? Das Lied, zu dem Sie das erste Mal mit Ihrem Schatz getanzt haben. Der Song, der im Radio lief, als Sie Ihr Kind zum ersten Mal im Arm hielten. Erzählen Sie uns im Radio, warum Ihre Lieblingssongs so bedeutend für Sie sind. Melden Sie sich gleich an und schreiben Sie uns, welche Songs Sie in Ihre Hitparade aufnehmen wollen und welche Geschichten Sie mit diesen Liedern verbinden. Mit einem Mail an hitparade @ arabella.at sind Sie dabei. Wir freuen uns auf Ihre Geschichten!

Radio Arabella-Moderator Joey Fellner zeigt sich begeistert über seine neue Sendung: "Es ist schön, dass die Hörerinnen und Hörer die Möglichkeit bekommen ihr eigenes Programm zu gestalten und gleichzeitig ihre ganz persönliche Geschichte erzählen können. Als Überraschung kommen auch Prominente aus Kunst, Sport, Politik und Kultur zu mir ins Studio. Spannend zu hören welche Lieder den Menschen besonders in Erinnerung bleiben."

Radio Arabella 92,9 ist Wiens stärkster Privatsender, der tief in den 23 Bezirken verankert ist. Die einzelnen Sendestrecken bringen die Hörerinnen und Hörer zum Lachen, Staunen und Träumen. Die Moderatoren sorgen für das "Kino im Kopf" und überraschen die Menschen mit Leidenschaft für Wien, knüpfen Kontakte, machen Erfahrungen und schließen Freundschaften. "Die Hitparade meines Lebens" ist eine gute Gelegenheit Teil der Radio Arabella-Familie zu werden und seine ganz persönliche Geschichte zu erzählen.

