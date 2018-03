Nitsch Foundation und Hermann Nitsch Museum Mistelbach geben bekannt:

Wien (OTS) - Im Sinne einer einheitlichen Gesamtstrategie

übernimmt die Nitsch Foundation per 1.4.2012 die Leitung des Hermann Nitsch Museums am bestehenden Standort Museumszentrum Mistelbach (MZM). Es erscheint allen Verantwortlichen sinnvoll, das die Nitsch Foundation das Ausstellungs- und Veranstaltungsmanagement sowie sämtliche Kommunikationsbereiche des Hermann Nitsch Museums in ihr Portfolio einbindet.

Das Hermann Nitsch Museum, welches heuer das 5-jährige Jubiläum feiert, und die 2009 gegründete Nitsch-Foundation haben das Ziel, die bedeutende Position des Künstlers Hermann Nitsch und seines Gesamtkunstwerkes zu unterstützen.

Insbesondere die Bewusstseinsbildung für den gedanklichen Überbau seines Werkes, die Herausgabe von Publikationen und Editionen, die Organisation von Ausstellungen und Vortragsreihen und die Erfüllung von Archiv- und Dokumentationsaufgaben dienen diesem Ziel.

Für den gesamten Bereich der Kommunikation wurde in Form des Kunst-und Kommunikationsbüros art:phalanx ein erfahrener strategischer Partner für die künftige Zusammenarbeit gewonnen.

Michael Karrer (Gründungsdirektor Nitsch Foundation)

