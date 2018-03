TITANIC wird in 4DX? neu herausgebracht

Ein atemberaubendes Erlebnis über 3D hinaus

4DX(TM) ist mit Twentieth Century Fox International eine Partnerschaft eingegangen für die internationale Wiederaufnahme von TITANIC in 4DX(TM) die am 5. April 2012 erscheinen wird. 4DX(TM) hat vor kurzem die Arbeit mit Lightstorm Entertainment mit dem Abschluss der 4DX(TM) Postproduktion beendet.

Paul Hanneman, Co-Präsident von Twentieth Century Fox International, erklärte: "4DX(TM) ist eine revolutionäres Kino-Technologie, die bereits die Art und Weise bestimmter Demografiken verändert, Filme anzusehen. Wir freuen uns auf die Fortsetzung unserer Beziehung mit 4DX(TM)."

4DX(TM) ist ein All-Fünf-Sinne Kinoerlebnis, das Publikum in einen Film hinein zu versetzen, mit Bewegung, Wind, Nebel, Licht und sogar Duft-basierte Spezialeffekte, die weit über 3D hinausgehen. Gestartet im Jahr 2009 von CGV, Asiens grösste Theater-Kette, ist 4DX(TM) derzeit weltweit an 29 Standorten vorhanden und mit 50 geplanten Sälen bis Ende des Jahres 2012. Zu den Partnern gehören regionale Innovationszentren wie Cinépolis in Lateinamerika, Cinema City in Osteuropa und Israel, und Major Cineplex-Gruppe in Thailand.

Ho Seung Lee, CEO von CJ 4DPLEX Co. Ltd, das Unternehmen das hinter 4DX(TM) steht, sagte: "Wir arbeiten mit den weltweit führenden Studios und Filmemachern, um den Film Zauber für das Publikum zum Leben zu bringen. TITANIC, einer der grössten Filme aller Zeiten, in 4DX(TM) zu präsentieren, es ist uns eine grosse Ehre, das Publikum an Bord zu bringen, um Jack und Rose zu begegnen.

Seit der Eröffnung des 4DX (TM) Labors in Hollywood, arbeitet das Unternehmen eng mit den grossen Studios und Filmemachern in der Postproduktion zusammen, um die Technologie von 4DX (TM) zu nutzen und die Geschichten zu verbessern. Die Pläne für US-Kinos werden zügig vorangetrieben, mit einer dauerhaften weltweiten Expansion auf über 800 4DX(TM) Auditorien bis zum Jahre 2016.

Über CJ 4DPLEX Co. Ltd.

CJ 4DPLEX Co. Ltd. ist eine Entertainment-Technologie Firma, die sich verpflichtet seine urheberrechtlich geschützten Technologie 4DX(TM) auf Hollywood-Blockbuster zu prägt und diese in speziell ausgestatteten 4DX(TM) Hörsälen zu präsentieren. 4DX(TM) Theater sind mit High-Tech-Bewegungssitzen ausgestattet, die sich in perfekter Synchronisation mit der Aktivität auf dem Bildschirm abstimmen und erhöhter Vertiefung des Publikums durch den Einbau von Effekten wie Wind, Nebel, Blitz und Düften. Das Motto der 4DX(TM) ist "Sehen Sie nicht nur den Film, erleben Sie ihn." 4DX(TM) wurde vor kurzem zum CNNGo.Com 's "10 der weltweit besten Kinos"-Liste benannt.

CJ 4DPLEX bringt bis zu 20 Tag-und-Datum Titel pro Jahr an 4DX(TM) Kinos heraus, inklusive: "Avatar", "Tron: Legacy", "Transformers:

Dark of the Moon", "Mission Impossible: Ghost Protocol" und mehr. Besuchen Sie für weitere http://www.cj4dx.com

