Einladung zum Pressefrühstück: "Homöopathie: Kleine Kugeln - große Wirkung" am 17.4. in Wien

Wien (OTS) - Anlässlich des Geburtstages von Samuel Hahnemann,

dem Begründer der Homöopathie, lädt der

Verein zur Förderung der Homöopathie und Gesundheit (VHG)

zum PRESSEFRÜHSTÜCK

Homöopathie: Kleine Kugeln - große Wirkung

In Österreich wird die Homöopathie von erfahrenen Schulmedizinern durchgeführt, die zuerst eine Diagnose erstellen und dann entscheiden, welche Therapieform notwendig, erfolgversprechend und nebenwirkungsarm ist, und die auch eine Erfolgskontrolle der jeweiligen Behandlung durchführen. Sehr zur Zufriedenheit der PatientInnen - mehr als 50 Prozent lassen sich homöopathisch behandeln. Sehr zur Zufriedenheit der Krankenkassen: Durch den Einsatz homöopathischer Mittel lassen sich die Therapiekosten in vielen Fällen reduzieren. So zeigt eine aktuelle Analyse, dass homöopathisch betreute Patienten je nach Altersgruppe bis zu 25% weniger als konventionell behandelte Patienten kosteten. Besonders auffällig war in dieser Gruppe die Kostenersparnis für Medikamente (bis 33%) und Krankenhausaufenthalte (bis 38%). Um die Homöopathie noch bekannter zu machen, hat der VHG die Initiative "Homöopathie hilft!" gegründet, eine umfassende Informationsplattform rund um die Therapie der homöopathischen Medizin.

Als Gesprächspartner stehen zur Verfügung:

Mag. Silvia Bauernhofer, GFK Austria Healthcare: Präsentation der aktuellen Studie "Homöopathie in Österreich" (Daten, Zahlen und Fakten)

Dr. Klaus Connert, Allgemeinmediziner und Leiter des Referats für Komplementärmedizin der Österreichischen Ärztekammer: "Wirkung und Wirksamkeit der Homöopathie - Informationen als Anstoß zur Selbstheilung"

Dr. Gerhard Hubmann, Ganzheitsmediziner: "Kostenersparnis im Gesundheitssystem durch Einsatz der homöopathischen Medizin"

Claudia Maurer, Obfrau des Vereins zur Förderung der Homöopathie und Gesundheit (VHG): "Präsentation der neuen Initiative 'Homöopathie hilft'"

Wir freuen uns sehr über Ihre Teilnahme. Um Anmeldung wird gebeten unter office @ hennrich-pr.at oder Tel. 01/879 99 07.

Datum: 17.4.2012, um 10:00 Uhr



Ort:

ÖJC (hinter dem Stephansdom)

Blutgasse 3, 1010 Wien





Rückfragen & Kontakt:

Hennrich.PR, Daniela Hennrich, office @ hennrich-pr.at oder Tel. 01/879 99 07 bzw. 0664/408 18 18