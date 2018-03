"Eine Region blüht auf - von 5. - 13. Mai 2012"

Fuschl am See (TP/OTS) - Der Wonnemonat Mai kündigt sich in der Fuschlseeregion mit einer neuen Schwerpunktwoche an. Passend zum Aufblühen und Erwachen in der Natur laden die Orte Fuschl am See, Faistenau, Hof b. Salzburg, Ebenau, Koppl, Hintersee und Thalgau vom 05. bis 13. Mai 2012 zu zahlreichen Veranstaltungen zu den Themen Naturerleben, Kultur und Kulinarik ein

9 Tage, 7 Orte, 13 Programmpunkte

Von 05. Mai bis 13. Mai 2012 steht an jedem Tag mindestens eine Veranstaltung auf dem Programm. So etwa der Auftakt mit dem schwungvollen Frühlingskonzert in Koppl sowie das Frühlingspicknick in Ebenau am Donnerstag, 10. Mai 2012. Fuschl am See läutet den Frühling mit einer fulminanten Saisoneröffnung und Auftaktveranstaltung zu Alpine Wellness in der Rumingmühle ein. Dies und noch vieles mehr erwartet die Gäste in diesen 9 Tagen. Hildegund Schirlbauer, GF der Fuschlsee Tourismus freut sich, dass die Aufblüh-Veranstaltung immer größere Formen annimmt und dieses Jahr schon 9 Tage durchgehend den Gästen angeboten werden kann. Auch das Thema Nachhaltigkeit spielt eine große Rolle und wird durch einen Tag Gratis E-bike Testen regional unterstützt. 2 Übernachtungen mit Halbpension im ***Hotel und Almjause gibt es in diesem Zeitraum schon ab EUR 109,-pro Person im DZ. Viele Veranstaltungen sind kostenlos, eine Anmeldung ist zum Teil erforderlich.

