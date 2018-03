Casinos Austria, Österreichische Lotterien und tipp3 spenden Hardware

Gebrauchte IT-Produkte schaffen Arbeitsplätze für Menschen mit Behinderung

Wien (OTS) - Jeder Mensch braucht eine Aufgabe, einen Grund, sich jeden Tag aufs Neue den Herausforderungen des Lebens zu stellen. Die Ausübung eines Berufes hat dabei einen sehr großen Anteil an der Lebenszufriedenheit, gleichgültig, ob ein Mensch ein Handicap hat oder nicht. Doch gerade Menschen mit Behinderung haben es in der Arbeitswelt oft schwer. Dabei leiden viele von ihnen mehr unter der fehlenden Aufgabe und Perspektive als unter ihrer eigenen Behinderung.

Aus diesem Grund unterstützen Casinos Austria, die Österreichischen Lotterien und tipp3 Europas erstes gemeinnütziges IT-Systemhaus "AfB Österreich". AfB steht für "Arbeit für Menschen mit Behinderung" und das Konzept hinter diesen drei Buchstaben ist so einzigartig wie nachahmenswert: AfB setzt Menschen mit einer psychischen oder physischen Behinderung dafür ein, gebrauchte Hardware zu überprüfen, gegebenenfalls zu reparieren und anschließend weiterzuverkaufen.

Vorstandsdirektorin Mag. Bettina Glatz-Kremsner übergab Ende März 452 gebrauchte Computer und Laptops aus der Unternehmensgruppe an AfB-Geschäftsführer Ernst Schöny. "In unserem Unternehmen gibt es naturgemäß sehr viel Hardware. Da sich der technische Fortschritt oft schon innerhalb weniger Monate bemerkbar macht und auf neue Geräte umgesattelt werden muss, versuchen wir immer einen Weg zu finden, die IT-Komponenten einer sinnvollen neuen Bestimmung zuzuführen. Wir freuen uns ganz besonders, dass durch diese Hardware-Spende so viel Positives entsteht. Denn es entstehen Arbeitsplätze für Menschen mit Behinderung, und diese Menschen erhalten so Gelegenheit, sich im Berufsleben zu beweisen. Darüber hinaus wird der Lebenszyklus der Altgeräte deutlich verlängert, und das bringt natürlich auch unserer Umwelt etwas", so Glatz-Kremsner. Für Anfang Mai des Jahres ist die Übergabe von weiteren 320 Geräten geplant.

Weitere Informationen zu AfB finden Sie online unter http://www.afb24.at/.

Foto: http://www.lotterien.at/olg/CS_Bildarchiv.htm?searchText=afb Bildtext: Vorstandsdirektorin Mag. Bettina Glatz-Kremsner und GF Ernst Schöny, AfB

