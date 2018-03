Mitsubishi UFJ Securities Holdings ernennt Cliff De Souza zum Hauptgeschäftsführer und Leiter für International Business

Tokyo (ots/PRNewswire) - Mitsubishi UFJ Securities Holdings Co. Ltd. (MUSHD) gab heute in Tokyo bekannt, dass Cliff De Souza, derzeit Geschäftsführer von Mitsubishi UFJ Securities International (MUSI), den Posten des Generaldirektors von MUSHD antreten und an Tsutomu Tanaka und Akira Kamiya Bericht erstatten wird, welche vom 1. April an als Vizepräsidenten für das Unternehmen tätig sein werden. Zusätzlich wird er die Position des Leiters für International Business übernehmen sowie den Vorsitz eines neu gegründeten internationalen Management-Komitees, dem die Geschäftsführer der vier internationalen MUSHD-Büros sowie noch bekanntzugebende internationale Führungskräfte angehören sollen. Cliff De Souza wird hauptsächlich in New York tätig sein, wo er in Erfüllung der regulatorischen Anforderungen von der US-Tochtergesellschaft von MUSHD angestellt sein wird.

http://www.newscom.com/cgi-bin/prnh/20120328/523084

Über Mitsubishi UFJ SecuritiesHoldings

Mitsubishi UFJ Securities Holdings Co., Ltd. ist eine hundertprozentige Tochtergesellschaft der Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. (MUFG). In Japan tätigt das Unternehmen Wertpapiergeschäfte über seine inländischen Tochtergesellschaften Mitsubishi UFJ Morgan Stanley Securities Co. Ltd. und international über seine ausländischen Tochtergesellschaften Mitsubishi UFJ Securities International Plc, Mitsubishi UFJ Securities (USA) Inc., Mitsubishi UFJ Securities (Hong Kong), Ltd. und Mitsubishi UFJ Securities (Singapur) Ltd. Mittels dieser Tochtergesellschaften bietet das Unternehmen Finanzprodukte und ganzheitliche Beratung für seine eigenen Kunden sowie die der MUFG-Gruppe.

Rückfragen & Kontakt:

Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte: (in Japan),

Mitsubishi UFJ Securities Holdings: Hiroaki Konishi, Corporate

Communication Division, Tel.: +813-6742-1060, E-Mail:

konishi-hiroaki @ sc.mufg.jp; (außerhalb Japans) Fishburn Hedges:

Alastair

Fairbrother, Haw-Yan Man, Tel.: +44(0)20-7839-4321, E-Mail:

mus @ fishburn-hedges.co.uk