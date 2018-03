Reisetrends für Ostern 2012

Wien (TP/OTS) - Für die bevorstehenden Osterferien stellen viele Reisebüros klare Buchungstrends fest. Dies hat eine Kurzumfrage des Österreichischen Reisebüro Verbands (ÖRV) bei einigen seiner Mitglieder ergeben. So steht Spanien bei zahlreichen Reisebüros an erster Stelle der gebuchten Pauschalreisen. Bei den Fernreisen nehmen gleich mehrere Destinationen einen Spitzenplatz ein, etwa die Malediven oder die Dominikanische Republik. Auch London gehört diesen Frühling wieder zu den populärsten Städtezielen.

Traditionell gelten die Osterferien als besonders beliebte Reisezeit. Ein genaues Augenmerk wird deshalb darauf gelegt, welche Destinationen als Reiseziele für diese Urlaubszeit auserkoren werden. Eine Kurzumfrage unter den österreichischen Reisebüros zeigt dabei einige eindeutige Trends.

So steht Spanien als beliebteste Destination von Pauschalreisen bei vielen ÖRV-Mitgliedern an der Spitze, gefolgt von Ägypten und der Türkei. Beim Spitzenreiter Spanien sind es insbesondere die Inseln Mallorca, Teneriffa und Gran Canaria, die häufig gebucht werden. Stark nachgefragt werden auch Tunesien und Portugal. Alle Destinationen punkten mit breitem Angebot an Sport, Kultur und Wellness sowie täglichen An- und Abreisemöglichkeiten.

Bei den Fernreisen wurden die Dominikanische Republik und die Malediven als Spitzenreiter genannt, gefolgt von Dubai, Kuba und den Vereinigten Arabischen Emiraten. Thailand wie auch die USA zählen ebenfalls zu den beliebten Fernstrecken der Österreicher.

London und Barcelona sind im Frühling absolute Spitzenreiter im Bereich der Städtereisen. Auch Berlin weist starke Buchungsraten auf. Für Wien rechnen die österreichischen Incomingbüros über Ostern weiter mit einer Zunahme der Gäste aus dem Ausland, wobei insbesondere aus den Ferndestinationen wie Asien, Indien und Südamerika beachtliche Steigerungen erwartet werden.

http://www.oerv.at

