Primus Communications: Neue PR-Agentur in Wien eröffnet

Zürich/Wien (TP/OTS) - Die Zürcher Kommunikationsagentur Primus Communications hat in Wien eine Partneragentur eröffnet. Die auf die Tourismusbranche spezialisierte PR-Agentur will so ihre Kunden vor Ort besser betreuen, neue Kunden gewinnen und ihr länderübergreifendes Netzwerk in der Tourismus- und Medienbranche intensivieren.

Seit mehr als sieben Jahren betreut Primus Communications exklusiv Kunden aus der Tourismusbranche. Die PR-Agentur bietet ihren Kunden ein Full Service-Angebot auf den Gebieten der internen und externen Kommunikation mit Fokus auf Media Relations.

Mit dem strategischen Schritt der Standorterweiterung im Wien knüpft die Agentur an die erfolgreiche Entwicklung der letzten Jahre an. Die gebürtige Wienerin Petra Wittmann betreut bereits seit über einem Jahr von Zürich aus mehrere Kunden in Österreich. Daraus sind interessante und spannende Projekte entstanden, auf die Primus Communications nun aufbauen kann. Langjährige Kunden sind unter anderem: Finnair, AirPlus International, Relais & Châteaux, STA Travel, Center Parcs, die Hotelplan-Töchter travelwindow und Interhome sowie das World Tourism Forum.

"Neue Impulse und bessere Betreuung für unsere österreichischen Geschäftspartner haben uns zu diesem Schritt bewogen", sagt Vanessa Bay, Geschäftsführerin und Inhaberin der Primus Communications GmbH in der Schweiz.

Standort der neuen Partneragentur, die als eigenständige Firma geführt wird, ist ein Büro in Wien Mariahilf. Die Geschäftsführung obliegt den beiden Gründerinnen Vanessa Bay (37) und Petra Wittmann (34). Petra Wittmann fungiert in der Startphase zudem als Bindeglied zwischen den Büros in Zürich und Wien.

"Wir sind überzeugt, dass wir mit unserer klaren Positionierung in der Tourismusbranche auch im österreichischen Markt erfolgreich agieren können", so die diplomierte PR-Beraterin Petra Wittmann.

Vanessa Bay, die früher Touristikjournalistin war, ergänzt: "Wir kennen beide Seiten: die der Journalisten ebenso, wie die der Agentur. Diese Erfahrungen helfen uns, die Medienarbeit gezielt und reibungslos umzusetzen."

Rückfragen & Kontakt:

Primus Communications GmbH

Petra Wittmann

Tel.: +43 (0)664 39 68 295

petra.wittmann @ primuscommunications.at