AQR entscheidet sich zur Performance-Messung im Portfolio und zur Einhaltung von GIPS® für die BNY Mellon-Tochter Eagle

Boston (ots/PRNewswire) - Eagle Investment Systems LLC, ein führender Anbieter von Finanzdienstleistungstechnologie und eine Tochtergesellschaft von BNY Mellon, gab heute bekannt, dass sich AQR Capital Management (AQR) für Eagles Lösung zur Performance-Messung von Investitionen sowie zur Einhaltung von GIPS(R) entschieden habe, um den innerbetrieblichen Effizienz- und Automatisierungsgrad zu steigern und so das Composite Reporting und die Finanzberichterstattung zu verbessern.

Im Anschluss an einen umfassenden Auswahlprozess entschied sich AQR für Eagle, weil das Unternehmen eine solide und offene Datenplattform betreibt, die AQR in den erforderlichen Bereichen die nötige Flexibilität bieten kann.

"Eagle konnte uns ein funktionsreiches Datenmodell und eine innovative und flexible Lösung bieten, die unseren komplexen Anforderungen voll gerecht wird", so Stephen Mellas, Firmenchef von AQR Capital Management. "Unsere Firma benötigt Technologielösungen, die sich kontinuierlich weiterentwickeln und den sich ständig verändernden Erfordernissen unserer Infrastruktur dabei immer gerecht werden."

"AQR hat sich für Eagle entschieden, weil unsere Lösungen Zugang zu enormen Effizienzsteigerungen bieten und den wachsenden Anforderungen unserer Kunden entsprechend hochskaliert werden können", so John Lehner, Eagles Präsident und Chief Executive Officer. "Im Zuge der kontinuierlichen Weiterentwicklung alternativer Investmentstrategien wird der Bedarf an Transparenz und umfangreicher Rechnungslegung mehr und mehr zur Notwendigkeit. Eagles offene und datenzentrierte Lösungen bieten bei Kalkulationen, die diese Firmen heute benötigen, den richtigen Detaillierungsgrad."

AQR Capital Management ist eine globale Vermögensverwaltungsgesellschaft, die im Hinblick auf makroökonomische und fundamentale Daten einen disziplinierten und analytischen Untersuchungsansatz verfolgt. AQRs vielfältiges Leistungsangebot reicht von traditionellen, Benchmark-orientierten Long-Only-Strategien bis zu Absolute-Return-Alternativstrategien. Zum 31. Dezember 2011 verwaltete AQR weltweit etwa 44,2 Mrd. USD für institutionelle Anleger, darunter Pensionsfonds, Versicherungsunternehmen, Stiftungen und Stiftungsgelder sowie staatliche Investitionsfonds, und zugelassene Vermögensberater. Das 1998 gegründete Unternehmen AQR hat seine Firmenzentrale in Greenwich, Connecticut, und betreibt Niederlassungen in Chicago, London und Sydney.

Mit seiner innovativen Portfolio-Management-Suite für das Datenmanagement und die Investitionsrechnung sowie Lösungen zur Performance-Messung von Unternehmen, die über die sichere und private Cloud des Unternehmens, Eagle ACCESS(SM), betrieben werden, verfolgt Eagle Investment Systems das Ziel, Finanzinstitutionen aus aller Welt zu effizientem Vermögenswachstum zu verhelfen. Seit 1989 entwickelt Eagle zuverlässige Lösungen und Dienste, die für betriebliche Effizienz sorgen und zur Senkung von Komplexität und Risiken beitragen. Eagle Investment Systems LLC ist eine Tochtergesellschaft von BNY Mellon. Nähere Informationen sind auf http://www.eagleinvsys.com verfügbar.

BNY Mellon Asset Servicing bietet Kunden aus aller Welt eine vielfältige Auswahl an spezialisierten Anlagedienstleistungen, darunter Verwaltungs- und Fondsdienstleistungen, Wertpapierleihgeschäfte, Performance- und Analysedienstleistungen sowie Abwicklungsdienste. Diese Dienstleistungen erbringt BNY Mellon Asset Servicing über BNY Mellon und weitere verbundene Unternehmen.

BNY Mellon ist ein globales Finanzdienstleistungsunternehmen, das Kunden bei der Verwaltung und Pflege ihrer Finanzanlagen unterstützt. Das Unternehmen ist in 36 Ländern und auf über 100 Märkten vertreten. BNY Mellon ist ein führender Finanzdienstleister, der im Auftrag von Institutionen, Konzernen und vermögenden Privatkunden agiert. Mit seinem weltweit tätigen und dabei äusserst kundenzentrierten Team bietet das Unternehmen konkurrenzlose Vermögensverwaltung und Investmentdienstleistungen, die ihresgleichen suchen. Das Unternehmen verwahrt und betreut derzeit ein Vermögen von 25,8 Billionen USD, verwaltet ein Vermögen von 1,26 Billionen USD, bedient Verbindlichkeiten in Höhe von 11,8 Billionen USD und wickelt im täglichen Durchschnitt weltweite Zahlungen mit einem Gesamtwert von 1,5 Billionen USD ab. BNY Mellon ist die Konzernmarke von The Bank of New York Mellon Corporation . Erfahren Sie mehr auf http://www.bnymellon.com oder folgen Sie uns auf Twitter @BNYMellon.

Rückfragen & Kontakt:

Kendra Ahern, Eagle Investment Systems LLC, +1-781-943-2007,

kahern @ eagleinvsys.com