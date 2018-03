EANS-Adhoc: Kizoo AG / Erweiterung der Tagesordnung der Hauptversammlung durch den Mehrheitsaktionär - Umfirmierung und Änderung des Unternehmensgegenstands

Ad-hoc-Meldung nach § 15 WpHG übermittelt durch euro adhoc mit dem Ziel einer europaweiten Verbreitung. Für den Inhalt ist der Emittent verantwortlich.

28.03.2012

Karlsruhe, 28. März 2012. Dem Vorstand der Kizoo AG (ISIN: DE000CMBT111) wurde heute vom Mehrheitsaktionär, der Cinetic Gesellschaft für Entwicklung und Vertrieb von Medientechnik mbH, Karlsruhe, ein Verlangen auf Erweiterung der Tagesordnung der ordentlichen Hauptversammlung am 3. Mai 2012 zugestellt. Die Tagesordnung wurde am 26. März 2012 im Bundesanzeiger veröffentlicht.

Die Aktionärin beantragt gemäß § 122 Abs. 2 AktG, dass die Tagesordnung um eine Beschlussfassung über die Änderung der Firma (§ 1 Abs. 1 der Satzung) und um eine Beschlussfassung über die Änderung des Gegenstands (§ 2 Abs. 1 der Satzung) erweitert werden.

Die Cinetic ist der Ansicht, dass das Betreiben von Venture Capital-Geschäften durch die Kizoo AG nicht mehr sachgerecht ist, weil nach ihrer Überzeugung das Volumen relativ zum anzulegenden Kapital zu klein und die Ertragsaussichten für eine börsennotierte AG zu volatil sind. Geboten sei deshalb eine strategische Neuausrichtung: Einerseits sollte sich die Gesellschaft aus den vorstehenden Gründen aus dem Venture Capital-Geschäft zurückziehen. Andererseits sollte die Gesellschaft - zusätzlich zu dem bestehenden Beratungs- und Dienstleistungsgeschäft - stärker als bisher auf dem Gebiet der Vermögensverwaltung tätig werden und hier insbesondere auf dem Immobiliensektor.

Im Zuge dessen sei es geboten, die Firma der Gesellschaft von "Kizoo AG" in "Atevia AG" zu ändern und den Unternehmensgegenstand auf die gewünschte Neuausrichtung anzupassen. Der Vorstand wird dem Erweiterungsverlangen entsprechen und die vorgeschlagenen Tagesordnungspunkte einschließlich der Begründungen und der Beschlussvorschläge gemäß § 124 Abs. 1 in Verbindung mit § 121 Abs. 4 und 4a AktG unverzüglich bekannt machen.

