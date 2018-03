Starke Partner: Kelly's setzt auf Crossmedia mit Krone-Medien

Wien (OTS) - Um zur Fußball EM 2012 Österreichs Superdribbler zu suchen, vertraut Kelly's der Markenstärke der drei Krone-Medien Kronen Zeitung, krone.at und KroneHit. Erstmals setzen Krone und Kelly's gemeinsam eine exakt konzertierte Crossmedia-Aktion um, welche die Synergien zwischen Print, Internet und Radio perfekt zu nutzen weiß. Aufbauend auf der Markenstärke der Krone-Medien verzahnt die Kampagne die besonderen Leistungen der einzelnen Mediengattungen und setzt die übergreifende Leitidee medienspezifisch in Szene. Das Ergebnis: optimale Zielgruppenansprache, beste Reichweiten und höchste Aufmerksamkeit.

"Wir haben uns eingehend mit den Anforderungen und Wünschen unseres Kunden Kelly's beschäftigt und in Abstimmung mit dessen Agentur Panmedia ein Markenpaket mit Mehrwert geschnürt. 'Österreich sucht den Superdribbler' ist für uns ein gelungenes Beispiel dafür, wie man aus einer hervorragenden Idee eine impactstarke Crossmedia-Aktion machen kann. Dabei bieten wir unseren Kunden neben der inhaltlichen Konzeption die Umsetzung in allen drei Medien aus einer Hand an", bringt Mag. Sabine Harnach, Vermarktungsleiterin Kronen Zeitung, die Vorzüge der Aktion auf den Punkt.

Mag. Maria Bauernfried, Marketing Director KELLY Ges.m.b.H., lobt das Zusammenspiel mit der Krone: "Wie bei einem guten Fußballspiel -perfektes Ausnützen der individuellen Stärken, fließende Kombinationen und ein starker Zug aufs Tor. So stelle ich mir eine gelungene Kooperation vor."

Inhaltlich genau aufeinander abgestimmt, promotet die Crossmedia-Aktion die Suche nach dem Supperdribbler auf 5 verschiedenen Bausteinen:

- Die Kronen Zeitung fungiert als Basismedium mit ihrer enormen Reichweitenstärke und anerkannten Sportkompetenz. Schwerpunkte sind u.a. ein Sonderdruck zu den Events sowie Ankündigungen in der Krone bunt, in den Regionalausgaben und im Sportteil.

- Krone.at punktet mit Interaktivität und bietet u.a. Eventankündigungen, die Anmeldung zum Bewerb und Promotionvideos.

- KroneHit verstärkt den Aufrufcharakter mit u.a. einer Studiostunde zur Aktion.

- Ferner sind vorgesehen: Events mit Prominenten und der Krone als Partner

- sowie die Superdribbler Packungspromotion mit ca. 2,5 Mio. Packungen und Krone-Logo-Präsenz.

Die Aktion startet bereits Mitte April 2012, der beste Dribbler Österreichs wird Ende Juni ermittelt und gewinnt eine Reise ins Stadion Camp Nou zum F.C. Barcelona. Schirmherr und Testimonial der Aktion ist Österreichs Fußballer des Jahrhunderts und Krone-Kolumnist Herbert Prohaska.

