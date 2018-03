EANS-Adhoc: conwert Immobilien Invest SE / conwert-Vorsteuerergebnis 2011 mit 23,6 Mio EUR nahezu verdoppelt

28.03.2012

Wien, 28. März 2012. Die im österreichischen ATX gehandelte conwert Immobilien Invest SE ("conwert") hat ihre zentralen Ziele für das Geschäftsjahr 2011 erreicht und zum Teil übertroffen.

Die conwert steigerte die Umsatzerlöse um 55,9 Prozent auf insgesamt 852,9 Mio EUR (2010: 547,2 Mio EUR). Die Veräußerungserlöse wurden gegenüber dem Vorjahr mit 613,4 Mio EUR (2010: 325,1 Mio EUR) nahezu verdoppelt und lagen leicht über dem für das Geschäftsjahr 2011 angestrebten Ziel von 600 Mio EUR. Die erzielten Margen lagen dabei mit durchschnittlich 8,7 Prozent über dem IFRS-Buchwert und innerhalb des für 2011 angestrebten Korridors von 5 bis 10 Prozent.

Bei den Vermietungserlösen verzeichnet conwert eine Steigerung von 11,9 Prozent auf 210,0 Mio EUR (2010: 187,7 Mio EUR). Die Dienstleistungserlöse lagen mit 29,5 Mio EUR um 14,2 Prozent unter dem Vorjahreswert von 34,4 Mio EUR. Dies ist auf die erstmalige Vollkonsolidierung der ECO Business-Immobilien AG ("ECO") im Jahr 2011 zurückzuführen, wodurch die für die ECO erbrachten Dienstleistungen nun zu den internen Dienstleistungserlösen gezählt wurden. Mit einem EBIT von 119,8 Mio EUR (2010: 103,2 Mio EUR) wurde das Ziel einer Steigerung des Betriebsergebnisses um 16,6 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert ebenfalls erreicht und sogar leicht übertroffen.

Gestiegene Ausschüttung durch Dividende und Kapitalherabsetzung Für 2011 schlagen das Geschäftsführende Direktorium und der Verwaltungsrat eine Dividendenzahlung von 0,20 EUR je Aktie vor, die damit im Rahmen der abgegebenen Prognose liegt.

Zudem plant conwert den rechnerischen Nennwert der ausgegebenen Aktien im Zuge einer Kapitalherabsetzung von bisher 10 EUR auf 5 EUR je Aktie zu reduzieren. Durch diesen Schritt erweitert conwert den Handlungsspielraum in Bezug auf künftige Kapitalmaßnahmen und den Rückkauf eigener Aktien. Aus dem durch die Kapitalherabsetzung frei werdenden Kapital in Höhe von 426,8 Mio EUR sollen 0,15 EUR je Aktie anschließend an die Aktionäre ausgeschüttet werden. Ein entsprechender Vorschlag wird Gegenstand der nächsten ordentlichen Hauptversammlung am 31. Mai 2012 sein.

Das Management und der Verwaltungsrat haben darüber hinaus entschieden, zur Refinanzierung der 2014er Wandelanleihe, die im November 2012 durch eine Put-Option an die conwert zurück verkauft werden kann, eine Anleihe für Retail-Kunden zu platzieren. Das Placement dieser Anleihe wird voraussichtlich im Sommer 2012 stattfinden.

Auch 2012 soll wieder eine Dividende ausgeschüttet werden. Dabei ist geplant, dass diese 0,20 EUR je Aktie betragen soll.

Der Geschäftsbericht 2011 der conwert Immobilien Invest SE steht in Kürze auf der Website www.conwert.at zur Verfügung.

Unternehmenskennzahlen

2011 2010 Veränderung Vermietungserlöse Mio EUR 210,0 187,7 11,88 % Veräußerungserlöse Mio EUR 613,3 325,1 88,59 % Umsatzerlöse Dienstleistungen Mio EUR 29,5 34,4 (14,23) % Umsatzerlöse Mio EUR 852,9 547,3 55,83 % Ergebnis vor Zu- und Abschreibungen (EBITDA) Mio EUR 124,8 184,9 (67,5) % Betriebsergebnis (EBIT) Mio EUR 119,8 103,2 16,09 % Funds from Operations (FFO)*) Mio EUR 81,3 53,5 51,96 % Net Rental Income (NRI) Mio EUR 119,1 103,9 14,63 % Cash Profit**) Mio EUR 73,8 44,0 67,72 % Unverwässertes Ergebnis/Aktie EUR 0,28 0,29 (3,57) % Verwässertes Ergebnis/Aktie EUR 0,28 0,29 (3,57) % Funds from Operations/Aktie EUR 1,0 0,65 50,77 % Bilanzkennzahlen 2011 2010 Veränderung Bilanzsumme Mio EUR 3.176,4 3.550,8 (10,54) % Langfristige Kreditverbindlichkeiten Mio EUR 1.005,9 1.211,9 (16,7) % Kurzfristige Kreditverbindlichkeiten Mio EUR 408,9 456,1 (10,35) % Eigenkapital Mio EUR 1.248,3 1.330,1 (6,15) % Eigenkapitalquote nach Minderheiten % 39,3 37,5 4,8 % Gearing % 137,2 151,8 (9,62) % EPRA NAV (unverwässert) EUR 18,35 17,28 6,2 %

Immobilienkennzahlen

2011 2010 Veränderung Anzahl Immobilien Anz. 1.666 1.811 (8,01)% Mieteinheiten Anz. 22.923 25.194 (9,14)% Gesamtnutzfläche in m² 2.146.097 2.453.050 (12,51)% Immobilienvermögen Mio EUR 2.828,6 3.238 (12,64)%

*) FFO: Ergebnis vor Ertragsteuern (EBT) - Nettogewinn Zeitwertanpassung + Differenz Cash-Veräußerungsgewinne zu IFRS-Veräußerungsgewinne + Abschreibungen + unbare Teile Finanzergebnis und sonstigen Kosten

**) Cash Profit: FFO - tatsächlich liquiditätswirksame Steuern

