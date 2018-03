EANS-Adhoc: Valora Holding AG / Valora Gruppe: Anspruchsvolles Umfeld - stabiles Ergebnis - gute Wachstumsperspektiven

Ad-hoc-Mitteilung übermittelt durch euro adhoc mit dem Ziel einer europaweiten Verbreitung. Für den Inhalt ist der Emittent verantwortlich.

28.03.2012

Valora Gruppe: Anspruchsvolles Umfeld - stabiles Ergebnis - gute Wachstumsperspektiven

Aussenumsatz im 2011 gesteigert - bereinigtes Betriebsergebnis auf Vorjahresniveau gehalten

Umsetzung "Valora 4 Growth" konsequent voran getrieben

Neue und bedeutende Akzente für zukünftiges Wachstum gesetzt

Stabile Dividende der Generalversammlung 2012 vorgeschlagen

Trotz eines nochmals beschleunigten Presserückgangs und eines schwachen Retailmarkts in der Schweiz wird für 2012 ein Ergebnis über Vorjahresniveau erwartet

Aussenumsatz im 2011 gesteigert - bereinigtes Betriebsergebnis auf Vorjahresniveau gehalten

In einem Jahr mit grossen Herausforderungen für den Schweizer Handel steigerte die Valora Gruppe den Aussenumsatz (inkl. Umsatz der Franchisenehmer) um +0.5% auf CHF 2 961.9 Mio, in lokaler Währung und bereinigt um WM Sammelbilder 2010 war ein Anstieg von +6.3% gegenüber dem Vorjahr zu verzeichnen. Die Division Retail entwickelte sich erfreulich und wuchs in allen Ländern. Die Division Services hingegen litt unter einem starken Einbruch des Pressemarkts. Valora Trade legte aufgrund der Akquisitionen deutlich zu, erzielte jedoch in der Schweiz im Sog des starken Schweizer Frankens und der zunehmenden Parallelimporte einen tieferen Umsatz.

Das publizierte Betriebsergebnis liegt bei CHF 70.5 Mio. Bereinigt um negative Wechselkurseffekte und dem im Vergleich zu 2010 fehlenden Vertrieb und Verkauf von Fussball-Sammelbildern verbesserte Valora das EBIT um CHF 0.4 Mio. gegenüber dem Vorjahr. Die entsprechende Betriebsergebnismarge 2011 beträgt 2.6% und liegt damit leicht unter dem Vorjahr von 2.7%.

Der Reingewinn des Konzerns beträgt im Berichtsjahr CHF 57.4 Mio. (Vorjahr CHF 63.6 Mio.). Trotz der getätigten Akquisitionen mit einem Finanzierungsbedarf von rund CHF 40 Mio. ist die Nettoverschuldung der Valora Gruppe mit CHF 41.0 Mio. weiterhin gering. Der erfolgreiche Abschluss eines neuen Syndikatskredits und die Emission einer neuen Anleihe ermöglichen die Finanzierung des operativen Geschäfts und der Wachstumsstrategie "Valora 4 Growth" über die nächsten Jahre. Mit einer Eigenkapitalquote von 41.9% weist Valora eine unverändert stabile Bilanzstruktur auf.

Divisionen

Valora Retail - weitere Profitabilitätssteigerung

Valora Retail hat die angespannte Marktsituation im 2011 gut gemeistert und konnte durch organisches wie auch anorganisches Wachstum weitere Marktanteile gewinnen. Im abgelaufenen Berichtsjahr erwirtschaftete die Division einen Aussenumsatz von CHF 1 760.8 Mio., was einem Zuwachs von +4.9% gegenüber dem Vorjahr entspricht. Bei den publizierten Nettoerlösen erreichte die Division gesamthaft CHF 1 613.2 Mio. Das publizierte Betriebsergebnis liegt mit CHF 41.8 Mio. (CHF +0.1 Mio.) leicht über dem Vorjahr. Bereinigt um die Sonderfaktoren Währungseffekte und Sammelbilder WM 2010 verbesserte sich das Betriebsergebnis der Division um +11.1% beziehungsweise um CHF 4.4 Mio., was im Vergleich zum Vorjahr einer Erhöhung der bereinigten EBIT-Marge auf 2.7% entspricht (Vorjahr 2.5%).

Valora Services - starker Presserückgang

Die Division erwirtschaftete im Geschäftsjahr 2011 einen Nettoerlös von CHF 599.7 Mio. (-14.9%). Ausschlaggebend für die geringeren Umsätze im Vergleich zur Vorjahresperiode ist der starke Einbruch in der Warengruppe Presse in allen Ländergesellschaften, wovon die Schweiz mit -7% besonders stark betroffen war. Ebenfalls belastend auf die Umsätze wirkte sich die ungünstige Wechselkurssituation mit CHF 19.2 Mio. aus. Das publizierte Betriebsergebnis liegt mit CHF 20.0 Mio. um CHF 8.3 Mio. unter dem Vorjahr. Nach Berücksichtigung des im Vergleich zu 2010 ausbleibenden Beitrags aus dem Vertrieb und Verkauf von Fussball-Sammelbildern sowie der negativen Wechselkurseffekten lag das Betriebsergebnis CHF 3.0 Mio. unter dem Vorjahr. Mit verschiedenen Kosteneinsparungen und neuen Dienstleistungen gelang es der Division, den Presserückgang zu mildern, aber nicht vollständig zu kompensieren.

Valora Trade - erfolgreiche Akquisitionen

Die publizierten Nettoerlöse liegen mit CHF 744.5 Mio. um +3.1% über dem Vorjahr, in Lokalwährung beträgt die Steigerung +11.0%. Insbesondere Trade Norwegen und Trade Schweden konnten durch die beiden Akquisitionen der Kosmetikdistributoren EMH und ScanCo den lokalen Umsatz steigern, während Deutschland vom Zugewinn von Salty Snacks Delicatessen profitierte. Die grösste Herausforderung im vergangenen Geschäftsjahr lag in der Schweizer Ländergesellschaft, die aufgrund der Parallelimporte seitens des Detailhandels erhöht unter Druck stand. Kombiniert mit den negativen Wechselkurseffekten weist die Division ein publiziertes Betriebsergebnis von CHF 16.3 Mio. aus. Bereinigt um die Wechselkurseffekte realisierte die Division ein Wachstum von CHF 0.2 Mio. gegenüber dem Vorjahr.

Umsetzung "Valora 4 Growth" konsequent voran getrieben

Bedeutende Schritte wurden in der Wachstumsstrategie "Valora 4 Growth" (V4G) umgesetzt und damit die Grundlage zur Erreichung der Ziele gefestigt.

- Bei den G1 Wachstumsinitiativen (organisches Margenwachstum) ist die Umwandlungsrate bei k kiosk auf aktuell 180 Agenturen höher als ursprünglich geplant. Die Profitabilität wurde mit einem durchschnittlichen Umsatzwachstum von 3% und gleichzeitiger Kostensenkung von rund 6% verbessert. Mit dem zentralisierten Einkauf wurden sowohl der Professionalisierungsgrad erhöht sowie Konditionen- und Vertragsmanagement erneuert.

- Ebenso erfreulich entwickeln sich die G2 Initiativen (organisches Umsatzwachstum), insbesondere bei den Sortimentsanpassungen in der Division Retail. Erste Testergebnisse aus dem neuen k kiosk-Format weisen zum Beispiel einen Umsatzanstieg der Kategorie Food um rund 15% aus. Das neue

k kiosk-Konzept wird im laufenden Jahr weiter verfeinert und ausgerollt. Die Erweiterung der Logistikangebote, insbesondere durch die Nutzung der Wettbewerbsvorteile in der Frühlogistik, ist mit einem Grossauftrag für die Distribution von Kleinpaketen gut gestartet und hat aktuell bereits elf Versandhändler unter Vertrag. Die neue Dienstleistung hat eine grosse Kundennachfrage und soll in den nächsten Jahren dem Presserückgang entgegen wirken. Ebenso stark entwickelt sich das Convenience-Format avec. mit einem optimierten Ladenlayout und Sortimenten aus den Bereichen Frische und Food.

- Bei G3 (anorganisches Wachstum Retail/Services) schreitet die Umwandlung der in 2010 akquirierten tabacon-Verkaufsstellen in das k kiosk-Format gut voran. Mit dem Kauf der Verkaufsstellen des grössten Bahnhofbuchhändlers Schmelzer Bettenhausen in 2012 erfolgt der Markteintritt in Österreich. Die Umwandlung der Standorte an den wichtigsten Bahnhöfen und am Flughafen Wien in das erfolgreiche Presse&Buch-Format (P&B) steht kurz bevor.

- Bei G4 (anorganisches Wachstum Trade) wurde mit dem Zukauf der Distributoren EMH in Norwegen und ScanCo in Schweden das Portfolio der Trade Division um die Kategorie "Cosmetics" mit zwei attraktiven Gesellschaften erweitert. In Deutschland ermöglichte der Zugewinn des Nischendistributors Salty Snacks Delicatessen die Ergänzung der Produktpalette mit der neuen profitablen Kategorie Salzgebäck.

Neue und bedeutende Akzente für zukünftiges Wachstum gesetzt

Das vergangene Geschäftsjahr hat die "V4G"- Strategie bestätigt. Die Massnahmen sind für das angestrebte Wachstum und die nachhaltige Profitabilitätsverbesserung die richtigen. Einen wichtigen Meilenstein stellt die Akquisition von 1 300 Verkaufspunkten der Lekkerland Tochter Convenience Concept in Deutschland dar. Damit wird die Position als Micro-Retailer nicht nur in Deutschland sondern auch im deutschsprachigen Europa erheblich gestärkt. Mit dieser Akquisition wurde das Ziel, bis 2015 über 1 000 Kioske in Deutschland zu betreiben, bereits Anfang 2012 erreicht. Zukäufe von zusätzlichen Travel-Retail-Formaten bleiben weiterhin im Fokus. Bei Trade wurden drei hervorragende Unternehmen akquiriert. Valora Trade wird diesen Weg, zusätzliche profitable Kategorien in das Portfolio zu gewinnen, weiterhin verfolgen. Hingegen erhält die regionale Expansion im klassischen Tradegeschäft aufgrund der unsicheren Konsumentenstimmung kurzfristig eine weniger hohe Priorität. Dieser Wachstumspfad wird aktuell nur opportunistisch verfolgt. Valora erwartet in Summe aus allen strategischen Initiativen für 2015 neu einen Aussenumsatz von rund CHF 3.9 Mia. und ein Betriebsergebnis in der Grössenordnung von CHF 110 -130 Mio.

Stabile Dividende der Generalversammlung 2012 vorgeschlagen

Der Verwaltungsrat wird der Generalversammlung am 19. April 2012, eine Dividende von CHF 11.50 pro dividendenberechtigte Aktie vorschlagen. Die Generalversammlung hat auch in 2012 wieder die Möglichkeit, konsultativ über den Entschädigungsbericht 2011 abzustimmen. Alle Mitglieder des Verwaltungsrats stellen sich für eine Wiederwahl zur Verfügung.

Trotz eines nochmals beschleunigten Presserückgangs und eines schwachen Retailmarkts in der Schweiz wird für 2012 ein Ergebnis über Vorjahresniveau erwartet

Die Rahmenbedingungen in den europäischen Märkten, insbesondere aber auch im Schweizer Markt, bleiben in 2012 für das Basisgeschäft des Unternehmens weiterhin sehr herausfordernd. Der nochmals beschleunigte Rückgang im Pressemarkt betrifft sowohl die Division Services wie auch Retail. In Kombination mit dem schwachen Retailmarkt in der Schweiz, insbesondere aufgrund des starken Frankens und des anhaltenden Einkaufstourismus, können diese Effekte nur bedingt durch Valora beeinflusst werden. Trotz diesen erneut erschwerenden Bedingungen strebt Valora an, das Betriebsergebnis des Vorjahres zu übertreffen. Thomas Vollmoeller, CEO, hält fest: "Wir sind mit der "V4G"- Strategie auf dem richtigen Weg und haben damit die Grundlage zur Erreichung unserer mittelfristigen Wachstumsziele gefestigt."

Finanzkennzahlen der Valora Gruppe Erfolgsrechnung in Mio. CHF 2011 2010 Aussenumsatz 2`961.9 2`946.5 Aussenumsatz bereinigt* 3`093.4 2`909.2 Nettoerlös 2`817.9 2`877.7 Nettoerlös bereinigt* 2`936.4 2`840.4 Bruttogewinn 876.4 875.2 Bruttogewinn Marge 31.1% 30.4% Betriebsaufwand, netto -805.9 -793.9 Betriebsergebnis (EBIT) 70.5 81.3 EBIT Marge 2.5% 2.8% Betriebsergebnis (EBIT) bereinigt* 75.8 75.4 EBIT Marge bereinigt* 2.6% 2.7% Reingewinn Konzern 57.4 63.6

* Bereinigt um Währungseffekte und Sammelbilder WM 2010

Liquidität, Bilanz

in Mio. CHF 31.12.2011 31.12.2010 Flüssige Mittel 109.6 130.5 Eigenkapital 462.3 478.1 Eigenkapitalquote 41.9% 43.6% Nettoverschuldung 41.0 14.1

Wichtige Kennzahlen der Valora Divisionen

Kennzahlen Retail Services Trade in Mio. CHF 2011 2010 +/- 2011 2010 +/- 2011 2010 +/- Aussenumsatz1 1`760.8 1`678.8 +4.9% Aussenumsatz1 bereinigt* 1`819.0 1`669.1 +9.0% Nettoerlös1 1`613.2 1`606.5 +0.4% 599.7 705.1 -14.9% 744.5 721.8 +3.1% Nettoerlös1 bereinigt* 1´658.3 1´596.9 +3.8% 618.9 677.5 -8.6% 801.2 721.8 +11.0% Betriebsergebnis (EBIT) 41.8 41.7 +0.2% 20.0 28.3 -29.6% 16.3 17.7 -7.9% Betriebsergebnis (EBIT) bereinigt* 44.1 39.7+11.1% 21.4 24.5 -12.4% 17.9 17.7 +1.1% EBIT Marge 2.6% 2.6%+0.0pP 3.3% 4.0% -0.7pP 2.2% 2.5% -0.3pP

EBIT Marge

bereinigt* 2.7% 2.5%+0.2pP 3.5% 3.6% -0.1pP 2.2% 2.5% -0.3pP

* Bereinigt um Währungseffekte und Sammelbilder WM 2010 |

1) vor I/C Eliminationen

********************************************************************** Die folgenden Dokumente finden Sie unter www.valora.com

Geschäftsbericht 2011

http://www.valora.com/media/documents/german/reports/2011/valora_gb2011_de_gesamt.pdf

Pressemitteilung

http://www.valora.com/de/media/newsinformation/news_00438.php

Präsentation zum Jahresergebnis 2011

http://www.valora.com/media/documents/german/presentations/2011/valora_gb2011_de_praesentation.pdf

**********************************************************************

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ Valora Telephone Conference - Analysts´ and Media Conference 2012 Wednesday, March 28, 2012 | 15:00 CET

Thomas Vollmoeller, CEO of Valora Holding AG, and Lorenzo Trezzini, CFO, will provide information about the Results 2011 during a telephone conference. The Dial-In Conference Call will be held in English.

To participate in the conference: call the following number

(please call 10 to 15 minutes before the hour):

+41 (0) 91 610 56 00 (Europe)

+44 (0) 203 059 58 62 (UK)

+ 1 (1) 866 291 41 66 (USA - toll-free)

The playback will be available one hour after the conference and will remain accessible for 24 hours thereafter (till the same time on March 29th, 2012). Participants wishing to listen to the digital playback should dial:

+41 (0) 91 612 43 30 (Europe)

+44 (0) 207 108 62 33 (UK)

+ 1 (1) 866 416 25 58 (USA)

and will be asked to enter the Code 13443 followed by the # sign ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Disclaimer

NOT FOR RELEASE, PUBLICATION OR DISTRIBUTION IN OR INTO THE UNITED STATES THIS DOCUMENT IS NOT BEING ISSUED IN THE UNITED STATES OF AMERICA AND SHOULD NOT BE DISTRIBUTED TO U.S. PERSONS OR PUBLICATIONS WITH A GENERAL CIRCULATION IN THE UNITED STATES. THIS DOCUMENT DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER OR INVITATION TO SUBSCRIBE FOR OR PURCHASE ANY SECURITIES. IN ADDITION, THE SECURITIES OF VALORA HOLDING AG HAVE NOT BEEN REGISTERED UNDER THE UNITED STATES SECURITIES LAWS AND MAY NOT BE OFFERED, SOLD OR DELIVERED WITHIN THE UNITED STATES OR TO U.S. PERSONS ABSENT REGISTRATION UNDER OR AN APPLICABLE EXEMPTION FROM THE REGISTRATION REQUIREMENTS OF THE UNITED STATES SECURITIES LAWS

Dieses Dokument enthält auf die Zukunft bezogene Aussagen über Valora, die mit Unsicherheiten und Risiken behaftet sein können. Der Leser muss sich daher bewusst sein, dass solche Aussagen von den zukünftigen tatsächlichen Ereignissen abweichen können. Bei den zukunftsbezogenen Aussagen handelt es sich um Projektionen möglicher Entwicklungen. Sämtliche auf die Zukunft bezogenen Aussagen beruhen auf Daten, die Valora zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Dokuments vorlagen. Valora übernimmt keinerlei Verpflichtung, zukunftsorientierte Aussagen in diesem Dokument zu einem späteren Zeitpunkt aufgrund neuer Informationen, zukünftigen Ereignissen oder Ähnlichem zu aktualisieren.

Ende der Mitteilung euro adhoc

~

--------------------------------------------------------------------------------

Emittent: Valora Holding AG Hofackerstrasse 40 CH-4132 Muttenz Telefon: +41 61 467 20 20 FAX: +41 58 789 12 12 Email: info @ valora.com WWW: www.valora.com Branche: Einzelhandel ISIN: CH0002088976 Indizes: Börsen: Main Standard: SIX Swiss Exchange, Börse: BX Berne eXchange Sprache: Deutsch