Die Kunstkammer Wien in New York

Gemeinsamer Presse-Event von Kunsthistorischem Museum und WienTourismus

Wien (OTS) - Unter dem Titel "Vienna 2013: The Art of Enjoyment"

lud der WienTourismus vergangenen Mittwoch, 21. März, in New York gemeinsam mit dem Kunsthistorischen Museum Pressevertreter der wichtigsten amerikanischen Kultur- und Reisemedien zu einem Journalisten-Treffen ins Restaurant "The Modern". Als Hauptrednerin der Veranstaltung sprach KHM-Generaldirektorin Sabine Haag über die Kunstkammer Wien und deren Wiedereröffnung im Februar 2013. Im Anschluss wurde den hochkarätigen Medienvertretern - darunter Journalisten von New York Times oder Art of America - der 3-D-Preview Film zur Neugestaltung der Kunstkammer vorgeführt.

Die Veranstaltung wurde abgerundet durch kulinarische Köstlichkeiten der Wiener Küche sowie eine Weinpräsentation von Fritz Wieninger, Sprecher der Wien Wein Gruppe.

