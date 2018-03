EANS-News: ABO INVEST AG / 5 Millionen neue Aktien gezeichnet

Utl.: ABO Invest erhöht Grundkapital auf 15 Millionen Euro Emissionserlös schafft Voraussetzung für Ausbau des Portfolios

Fünf Millionen neue Aktien der ABO Invest sind in den

vergangenen beiden Wochen gezeichnet worden. Die Wertpapiere waren als Bezugsrechtsemission im Verhältnis 2:1 ausschließlich Investoren angeboten worden, die bereits Aktien hatten. Die neuen Aktien sind für jeweils 1,12 Euro emittiert worden.

Der Börsenpreis lag vor Beginn der Bezugsfrist am 12. März 2012 bei rund 1,14 Euro. Bis zum heutigen Dienstag hat sich daran nichts geändert. Die neuen Aktien werden voraussichtlich bis Mitte April in die Depots der Zeichner eingebucht. ABO Invest betreibt derzeit 30 Windkraftanlagen und eine Biogasanlage. Ein weiterer Windpark mit vier Anlagen befindet sich im Bau. Die Kraftwerke stehen in Deutschland, Irland und Frankreich.

"Unser Geschäftsmodell ist ein konservatives", erläutert Vorstand Dr. Jochen Ahn. "Wir nutzen erneuerbare Energien, um zu langfristig gesicherten Preisen, Strom und Wärme zu produzieren." Die kontinuierlichen Einnahmen führen zu einer ebensolchen Wertsteigerung der Gesellschaft. Diese wiederum soll sich in einem gleichmäßigen Anstieg des Börsenkurses widerspiegeln. Seit die Aktie im Mai 2011 erstmals für 1,05 Euro öffentlich angeboten wurde, ist der Kurs um rund 8,5 Prozent gestiegen.

"Die gute Kursentwicklung und die vollständige Zeichnung der Emission zeigen, dass die Bürgerwindaktie als solider Substanzwert eine ideale Investition in erneuerbare Energien darstellt", sagt Dr. Ahn. Der Emissionserlös in Höhe von 5,6 Millionen Euro versetzt die ABO Invest in die Lage, das Portfolio weiter auszubauen. Aktuell ist der Ankauf einer Windenergieanlage in Rheinhessen vorgesehen. Zudem prüft die Gesellschaft Projekte in Spanien, Österreich, Frankreich und Wales.

