"CLUB 2" diskutiert über Karl May

Am 28. März um 23.00 Uhr in ORF 2

Wien (OTS) - Winnetou, Old Shatterhand und Kara Ben Nemsi, wer

kennt sie nicht, die Helden vieler Generationen? Karl Mays Bücher wie etwa "Durchs wilde Kurdistan" oder "Schatz im Silbersee" ersetzten für Zigmillionen Jugendliche den Geografie-, Ethnologie und Ethikunterricht. Über den Islam erfuhr man seinerzeit am meisten, wenn man Karl May las, ebenso über den Wilden Westen. Friedliebende "Indianer", weise, tatkräftige Männer waren die Helden, die zur Identifikation einluden. Frauen kamen eher selten vor. Karl May war im deutschen Sprachraum der am meisten gelesene Autor für junge Menschen, die heute zwischen 60 bis 70 Jahre jung sind. Wird er weiterleben oder mit dieser Generation begraben werden? Hätte er heute Jugendlichen mehr zu sagen als etwa Harry Potter? Zum Thema "Karl May ... 100 Jahre tot! Und immer noch lebendig?" diskutieren am Mittwoch, dem 28. März 2012, um 23.00 Uhr in ORF 2 bei Michael Köhlmeier u. a.:

Konrad Paul Liessmann

Philosoph, Karl-May-Fan

Peter Henisch

Schriftsteller

Mita Banerjee

Amerikanistin mit indigenen Wurzeln

Elisabeth Kolb

Wiener Karl-May-Runde

Mohammad Abdullahpour

Kurdischer Lyriker

