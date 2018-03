Pressetermine: Spindelegger trifft kroatische Außenministerin, Vesna Pusic

Wien (OTS) - Vizekanzler und Außenminister Michael Spindelegger trifft am Freitag, den 30. März 2012, mit der kroatischen Außenministerin Vesna Pusic in Wien zusammen.

Aus gegebenem Anlass wird zu folgenden Presseterminen eingeladen:

1. Film/Foto Möglichkeit Ort: Bundesministerium für europäische und internationale Angelegenheiten Minoritenplatz 8, 1014 Wien

Zeit: Freitag, 30. März 2012, 12:15 Uhr

Aufgrund der Akkreditierung wird um Eintreffen bis spätestens 11:45 Uhr ersucht.

2. Pressekonferenz

Im Anschluss an das Gespräch der beiden Außenminister lädt das Außenministerium interessierte MedienvertreterInnen zu einer Pressekonferenz ein:

Ort: Bundesministerium für europäische und internationale Angelegenheiten Minoritenplatz 8, 1014 Wien

Zeit: Freitag, 30. März 2012, 12:30 Uhr

Aufgrund der notwendigen Akkreditierung wird um Eintreffen bis spätestens 12:00 Uhr gebeten.

Die gesamte Pressekonferenz wird Deutsch/Kroatisch -Kroatisch/Deutsch gedolmetscht.

Medienvertreter werden gebeten sich bis spätestens 29. März 2012, 18:00 Uhr per E-Mail an pk-anmeldungen @ bmeia.gv.at oder per Fax an die Nummer +43 (0) 50 1159 204 anzumelden.

Sie werden außerdem darum ersucht einen gültigen Presseausweis oder ein aktuelles Akkreditiv ihrer Redaktion vorzuweisen.

