Wlodkowski: Pflicht-Kennzeichnung für Eier-Verarbeitung und Gastronomie

Konsumenten bevorzugen heimische Qualität - Käfigeier werden abgelehnt

"Obwohl seit 01.01.2012 in ganz Europa die Haltung

von Legehennen in konventionellen Käfigen verboten ist, werden in 13 Mitgliedstaaten immer noch Eier in solchen Käfigen produziert. Sie landen dann häufig im Verarbeitungs- oder Gastrobereich und machen jenen Landwirten Konkurrenz, die, wie die Österreicher, ihre Eier-Erzeugung schon längst umgestellt haben. Wenn sie die Wahl haben, greifen die Konsumenten zu Eiern aus alternativen heimischen Haltungsformen, das zeigen die Zahlen aus dem Lebensmitteleinzelhandel. Damit die Verbraucher künftig auch bei Verarbeitungsprodukten, in denen Eier enthalten sind, und in der Gastronomie auswählen können, verlangen wir eine verpflichtende Kennzeichnung nach Herkunft und Haltungsform", stellte heute Gerhard Wlodkowski, Präsident der Landwirtschaftskammer Österreich, vor Journalisten fest.

"Bei Lebensmitteln, wie etwa Nudeln oder Kuchen, sowie in der Gastronomie fehlt bisher eine klare Kennzeichnung der Eierherkunft und damit die Wahlmöglichkeit für Konsumenten. Wir verlangen daher eine verpflichtende Angabe der Herkunft und der Haltungsform sowohl auf Verarbeitungsprodukten mit Eianteil als auch in der Gastronomie. Außerdem fordern wir strenge Kontrollen bei Eierhändlern, damit die Kunden vor illegaler Ware geschützt werden. Schließlich appellieren wir an die österreichischen Lebensmittelhersteller und Importeure von Industrieeiern und Eiprodukten, auf freiwilliger Basis keine Ware aus konventionellen Käfigen einzuführen oder zu vermarkten", so Wlodkowski. Er verwies in diesem Zusammenhang auf eine brandaktuelle Oekonsult-Umfrage, wonach sich 92% der Befragten für strenge Kontrollen und gegen den Import von Eiern aus verbotener Käfighaltung aussprechen.

Österreich: Vorreiterrolle bei Umstellung auf alternative Haltungsformen

Mit der EU-Richtlinie 1999/74/EG wurde in der EU bereits im Jahr 1999 das Verbot der Haltung von Legehennen in konventionellen Käfigen ab Jänner 2012 beschlossen. Österreich ist dieser Forderung bereits Anfang 2009 nachgekommen. Heimische Legehennen befinden sich seither in alternativen Haltungsformen, wie Bodenhaltung oder Freilandhaltung.

"Dass Legehennen in 13 EU-Ländern aber weiter in konventionellen Käfigen gehalten werden, hat nicht nur negative Folgen für den Tierschutz, sondern führt auch zu Wettbewerbsverzerrungen. Österreichs Landwirte, die bereits EUR 100 Mio. in tierschutzgerechte Haltungsformen investiert haben, sind die Betroffenen. Es werden nämlich nur 34% des Gesamtbedarfs an Eiern über den Lebensmittelhandel vertrieben, der Rest verteilt sich auf die Gastronomie, Hotellerie, die Großküchen und nicht zuletzt die Lebensmittelindustrie. Bei Industrieeiern ist aber ein Herkunftsnachweis unmöglich. Dazu kommt noch, dass 25% des heimischen Bedarfes durch ausländische Eier, meist aus der konventionellen Käfighaltung, abgedeckt werden. Das passiert deshalb, weil Käufer die billigeren Import-Käfigeier der heimischen Ware aus tierfreundlichen Haltungsformen vorziehen", erklärte Wlodkowski die Situation.

Vertragsverletzungsverfahren eröffnet

Belgien, Bulgarien, Griechenland, Spanien, Frankreich, Italien, Zypern, Lettland, Ungarn, die Niederlande, Polen, Portugal und Rumänien haben das Verbot der konventionellen Käfighaltung noch nicht umgesetzt. Daher hat die EU-Kommission gegen diese ein Vertragsverletzungsverfahren eröffnet. In einem ersten Schritt wird eine Frist von zwei Monaten gewährt, innerhalb derer sich die betroffenen Mitgliedstaaten erklären müssen. Bis Strafen fällig werden, dauert es jedoch einige Zeit. Die Kommission hofft, dass die säumigen Länder ihre Haltung im Laufe des Verfahrens an die neue Tierschutzgesetzgebung anpassen.

Weitere Nachteile für Österreich

"Nicht nur illegal eingeführte Käfigeier machen den heimischen Eier-Produzenten Kopfzerbrechen. So haben etwa bei der Besatzdichteregelung von Masthühnern heimische Bauern strengere Tierschutzauflagen als ihre EU-Mitbewerber zu erfüllen, was zu einem klaren Wettbewerbsnachteil führt. Eine weitere Herausforderung für die heimischen Produzenten ist die mit Jänner 2012 vom Lebensmittelhandel geforderte Umstellung auf eine GVO-freie Fütterung im Mastbereich. Bei Legehennen haben die heimischen Bauern schon im Sommer 2011 umgestellt und sind somit dem Wunsch des Handels und der Konsumenten nachgekommen. Zusatzwünsche des Einzelhandels kann es jedoch nicht zum Nulltarif geben, hier müssen wir gemeinsam einen Weg finden", unterstrich Wlodkowski.

Eierversorgung zu Ostern gesichert

"Obwohl der europäische Eiermarkt derzeit aufgrund der nicht fristgerechten Umstellung bei der Legehennenhaltung in 13 Ländern von Turbulenzen geprägt ist, sind auch hierzulande zu Ostern genug Eier vorhanden", so Benjamin Guggenberger, Geschäftsführer der Österreichischen Frischeier Erzeugergemeinschaft (EZG Frischei). "Nach dem Verbot der Käfighaltung 2009 war es die Aufgabe der heimischen Eierwirtschaft, auf Alternativhaltung umzustellen und die Produktion wieder auf den alten Stand zu bringen. Das ist durchaus gelungen. Bis Ende 2011 wurden bereits wieder mehr Legehennen im Inland gezählt als vor dem Käfigverbot", berichtete Guggenberger. Aktuell werden von insgesamt 5,8 Mio. Legehühnern knapp 560.000 in Bio-Freilandhaltung, 1,1 Mio. im Freiland, fast 4 Mio. in Bodenhaltung und 240.000 in ausgestalteten Käfigen betreut.

Stabilisierung des Selbstversorgungsgrades erreicht

Nachdem der Selbstversorgungsgrad aufgrund der Umstellung auf alternative Haltungsformen 2009 auf 74% gesunken war, wird er Ende 2012 schätzungsweise 80% erreichen. Einerseits haben viele österreichische Eierbauern kräftig in ihre bestehenden Betriebe investiert, andererseits sind Landwirte neu in die Eierproduktion eingestiegen. Während also in anderen Ländern viele Ställe aufgrund von Umbaumaßnahmen leer stehen, hat sich die heimische Eierproduktion weitgehend erholt. 34% der hierzulande gelegten Eier werden als Frischeier über den Lebensmittelhandel vertrieben. Er gewinnt seit der Umstellung gegenüber der Direktvermarktung Marktanteile.

Preise wenig geändert

Während in Schlagzeilen immer wieder von Eierpreis-Explosionen die Rede ist, stagnieren die Erlöse am österreichischen Markt. "Das gilt nicht nur für die Produzenten, sondern auch für die Konsumentenpreise, die sich seit 2010 nicht wesentlich geändert haben", informierte Guggenberger. Was die Konsumenten freue, sei für die Eierbauern oft existenzbedrohend, denn die Produktionskosten (vor allem Futtermittel) seien in den letzten zwei Jahren extrem gestiegen. Dazu kämen noch deutlich höhere Energiekosten.

Worauf sich Konsumenten verlassen können

Von den etwa 50 Mio. Eiern, die zu Ostern in Österreich gefärbt werden, wird der Großteil im Inland in alternativen Haltungsformen gelegt. Der Rest, der nötig ist, um den Bedarf zu decken, kommt ebenfalls überwiegend aus alternativen Haltungsformen aus dem Ausland. Für die Ostereier des EZG Frischei-Sortimentes werden maximal sechs unbedenkliche Farbstoffe verwendet, beim Premium Freiland Osterei nur zwei. Beim Kauf der gefärbten Eier empfiehlt Guggenberger auf zwei Logos besonders zu achten: Das AMA-Gütesiegel und das Logo "ohne Gentechnik hergestellt". Das gesamte Ostersortiment der EZG ist auch dieses Jahr ausschließlich gentechnikfrei. Das sich ebenfalls auf den Packungen der EZG befindliche Logo "regional & fair" steht für die Partnerschaft zwischen österreichischen Landwirten, Lebensmittelhandel und Konsumenten und soll es den Kunden erleichtern, sich bewusst für heimische Ware zu entscheiden.

Vorstoß auch beim Flüssigei unternommen

Einen Vorstoß in Richtung kontrollierte Herkunft haben die österreichischen Frischeier-Erzeuger mit Pro Ovo, dem größten Eierverarbeiter des Landes, unternommen, indem sie ein innovatives Projekt mit dem Namen "frei" starteten. Für diese neuen Flüssigeiprodukte (Vollei, Eiweiß und Eigelb) werden nur hochwertigste Boden-, Freiland- und Bioeier von Legehennen verwendet, die aus ausgewählten heimischen Familienbetrieben stammen und zu 100% gentechnikfrei gefüttert werden; sie tragen auch das AMA-Gütesiegel. So wie Wlodkowski fordern auch die österreichischen Eierbauern aber generell eine verpflichtende Kennzeichnung von Lebensmitteln mit Eianteil.

