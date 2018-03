Robbenjagd: Kein Eis, kein Markt, kein Mitgefühl!

Tierschutzstiftung fordert Aus für kanadische Todesquote

Wien (OTS) - Das alljährliche Robbenschlachten in Kanada hat

wieder eingesetzt. Insgesamt 400.000 Sattelrobben und 8.200 Klappmützen sind vom Fischereiminister zur Tötung freigegeben, zuerst im Golf von St. Lawrence, dann vor der Küste Neufundlands. Eine Todesquote, die den Robbenbestand als solchen gefährdet!

"Das Robbengemetzel ist zum reinen Justament geworden", sagt Alexander Willer von der Tierschutzstiftung. "Kanadas wichtigste Handelspartner, die USA und die EU, nehmen schon lange keine Robbenprodukte mehr ab. Und letztes Jahr haben Russland, Weißrussland und Kasachstan ebenfalls den Im- und Export von Robbenprodukten aus Kanada verboten. Ein Versuch der kanadischen Regierung, den chinesischen Markt mit Robbenfleisch zu bedienen, liegt auf Eis. Der Markt ist somit zusammengebrochen."

Außerdem macht der Klimawandel den Robbenpopulationen schwer zu schaffen. Viele Robbenbabys ertrinken auf zu früh schmelzenden Eisschollen. Die überlebenden Robben jetzt auch noch zu bejagen ist für Willer eine "ökologische Katastrophe und ethische Bankrotterklärung".

In Anbetracht der dramatischen Lage forderte sogar Mike Hammill, Wissenschafter im Dienste des Fischereiministeriums, die Quote um mindestens 100.000 Tiere zu reduzieren. Sein Ruf blieb ungehört. Stattdessen werden längst widerlegte Vorurteile ins Treffen geführt, etwa, dass Robben die Fischbestände massiv gefährden.

In einer Protestnote an die kanadische Botschaft in Wien fordert die Tierschutzstiftung das Ende der Robbenjagd in Kanada, deren Zeit aus ökologischen und ökonomischen Gründen ohnehin abgelaufen ist.

