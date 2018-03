Vortrag zur Eskalation am Persischen Golf in Wien

Veranstaltung am 29. März zu Iran-Sanktionen und Möglichkeit eines Krieges mit Matthias Küntzel

Wien (OTS) - Am Donnerstag, den 29. März, referiert der Politikwissenschaftler Matthias Küntzel auf Einladung des Bündnisses STOP THE BOMB in Wien über die neuen Iran-Sanktionen und die Zuspitzung der Auseinandersetzung über das iranische Nuklearprogramm. Die Veranstaltung findet um 19:00 Uhr im Hörsaal II des Neuen Institutsgebäudes der Universität in der Universitätsstraße 7 statt.

Küntzel wird den Fragen nachgehen, ob die neuen Sanktionsbeschlüsse gegen den Iran ein adäquates Mittel sind, um das Regime in Teheran an der Fortsetzung seiner Projekte zu hindern, und warum Israel durch die bisherige Politik des Westens genötigt wird, über einen Präventivschlag gegen Irans Nuklearanlagen nachzudenken.

