Gütezeichen für Lebens.Resort Ottenschlag

Bohuslav: Niederösterreich ist in Kur- und Vorsorgemedizin führend

St. Pölten (OTS/NLK) - Das Anfang Oktober 2008 von Landeshauptmann Dr. Erwin Pröll eröffnete Lebens.Resort Ottenschlag wurde jetzt mit dem Gütezeichen Gesundheitstourismus Best Health Austria und damit mit der einzigen staatlich anerkannten und EU-weit gültigen Zertifizierung für Wellnessbetriebe, Thermen, Kurhotels, Rehazentren und Kliniken ausgezeichnet. Damit wurde ein weiterer niederösterreichischer Gesundheitsbetrieb in den Kreis der Best Health-Partner aufgenommen.

"In der Kur- und Vorsorgemedizin ist Niederösterreich führend, weil unsere Betriebe in punkto Qualitätsbewusstsein keine Kompromisse eingehen. Das zeigt auch die Auszeichnung des Lebens.Resorts Ottenschlag mit dem Gütezeichen Gesundheitstourismus Best Health Austria. Mittlerweile tragen neun niederösterreichische Betriebe das Gütezeichen - so viele wie in keinem anderen Bundesland. Das macht uns besonders stolz", betont dazu Tourismus-Landesrätin Dr. Petra Bohuslav.

"Durch die Zertifizierung mit dem BHA-Gütezeichen wurde unsere Dienstleistungsqualität von einer unabhängigen externen Stelle überprüft und ausgezeichnet, worauf wir sehr stolz sind", freut sich Geschäftsführerin Karin Weißenböck.

Um das Gütezeichen zu erlangen, mussten die unabhängigen Auditoren in über 130 Kriterien von der Leistung des Lebens.Resorts Ottenschlag überzeugt sein. Zu diesen Kriterien gehören etwa die laufende Weiterentwicklung von Dienstleistungen und Angeboten durch eigene Qualitätsmanager, gut ausgebildete und laufend weitergebildete Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, höchste Hygienestandards, die soziale Verantwortung für die Belegschaft oder auch die Bereiche Umwelt und Gesellschaft, denen etwa durch die Verwendung regionaler und biologischer Lebensmittel Rechnung getragen werden kann. Diese Kriterien werden in Ottenschlag nun jedes Jahr aufs Neue überprüft.

