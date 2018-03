Styria-Magazinvielfalt neu auf www.austria-kiosk.at

12 Publikationen des österreichischen Magazinverlags jetzt am heimischen Digital-Kiosk - Auswahl umfasst nun 94 Zeitungen und Magazine - Test-Aktion mit Startguthaben

Wien (OTS) - Ob "Wienerin" oder "Wiener", "Diva" oder doch eher "Sport aktiv" - alle haben eines gemeinsam: Die glänzenden Freizeitpartner aus dem Hause der Styria Multi Media AG & Co KG sind nun am Austria-Kiosk digital auf einer gemeinsamen Plattform zu haben. Mit nur einem Login schmökern Leserinnen und Leser dort in der gesamten Printmedien-Vielfalt Österreichs - mittlerweile haben sie die Auswahl aus insgesamt 94 Titeln.

Fast die komplette Magazin-Palette des Styria-Verlags ist kürzlich unter www.austria-kiosk.at hinzugestoßen und vervollständigt das Branchen- und Fachmedien-Bouquet. Wer sich jetzt registriert, sichert sich außerdem automatisch 3 Euro Starguthaben, mit dem er den digitalen Zeitungsstand ausprobieren kann.

"Den Leserinnen und Lesern am Austria-Kiosk steht damit nun das gesamte Portfolio an Österreichs publikumsstarken Medien offen. Parallel dazu arbeiten wir intensiv an neuen Funktionalitäten, so werden bestehende Zeitungs-Abonnenten ihre Publikation bald auch direkt im Austria-Kiosk abrufen können", freut sich APA-Geschäftsführer Peter Kropsch. Die APA - Austria Presse Agentur hat den Austria-Kiosk im Auftrag der Medienhäuser entwickelt.

Die aktuellen Neuzugänge aus dem Styria-Verlag auf einen Blick:

WIENER - Österreichs Männermagazin

WIENERIN - Viel Stoff für die starke weibliche Persönlichkeit

WIENERIN kocht - Ein Magazin für Genießer

WIENERIN mit Kind - Die WIENERIN für Mütter

WIENERIN entspannt leben - Die WIENERIN für innere Balance

DIVA - Das österreichische Modemagazin

DIVA Wohnen - Die modernsten Highlights für einen genussvollen Wohn- und Lebensstil

MISS - Das österreichische Society- und Lifestyle-Magazin der neuen Generation

Motorradmagazin - ÖSTERREICHS ZEITSCHRIFT FÜR LEBENSFREUDE AUF ZWEI RÄDERN

Sportmagazin - Die besten Background-Storys, die schönsten Fotos und jede Menge Service

Sportwoche - Österreichs größte Sportzeitschrift

SPORT aktiv - Ein Magazin macht Österreich Beine

About Austria-Kiosk

Nach einmaliger Registrierung auf www.austria-kiosk.at genügt ein Klick, um die gewünschte Zeitung, Zeitschrift oder ein Magazin zu kaufen. Das Angebot umfasst derzeit 94 Publikationen, darunter 15 österreichische Tageszeitungen mit ihren Regionalausgaben, die Südtiroler "Dolomiten", die auflagenstärksten heimischen Wochen- und Monatsmagazine, diverse Wochenzeitungen sowie zahlreiche Fach- und Branchenpublikationen. Die Publikationen sind ab ihrem Erscheinungstag 30 Tage lang verfügbar und können pro User auf mehreren Geräten dauerhaft abgespeichert werden. Die Preise orientieren sich an jenen der Printausgaben. Bei einigen Medien ist auch der Kauf von Kontingenten, d.h. mehrere Ausgaben zu einem Paketpreis, möglich. Im Lauf des Jahres werden auch Kombi-Angebote für bestehende Print-Abonnenten integriert.

Der Austria-Kiosk ist plattformunabhängig auf Tablets wie dem iPad, Laptops, PCs und Smartphones überall im Internet verfügbar. Auch für Android-Geräte und das Blackberry Playbook ist www.austria-kiosk.at optimiert. Aktuelle Informationen aus dem Austria-Kiosk werden laufend unter http://blog.austriakiosk.at/ sowie auf Facebook, Twitter und Google+ veröffentlicht.

