EANS-News: Identive Group Inc. / Identive stellt neuen TouchSecure® OpenAccess Leser zur Wandmontage für physischen Zugang vor

Las Vegas, USA, 27. März 2012 (euro adhoc) -

Corporate News übermittelt durch euro adhoc. Für den Inhalt ist der Emittent/Meldungsgeber verantwortlich.

Utl.: Neuer Formfaktor bietet integriertem Identitätsmanagement Sicherheit am Zutrittsort

Die Identive Group, Inc. (NASDAQ:

INVE; Frankfurt: INV), ein führender Anbieter von Produkten, Diensten und Lösungen in den Bereichen Sicherheit, Identifikation und RFID-Technologien, hat heute den neuen TouchSecure® OpenAccess-Leser zur Wandmontage vorgestellt. Das an der Wand anzubringende Lesegerät ist die neueste Ergänzung in der TouchSecure-Produktfamilie revolutionärer Zugangslesegeräte, mit der Organisationen ihre physischen und logischen Zugangskontrollsysteme schnell und kosteneffizient aufwerten und integrieren können und gleichzeitig ihre vorhandenen installierten physischen Zugangssysteme behalten können.

"Die TouchSecure-Familie wurde entworfen, um Kunden einen wirklich nahtlosen Übergang zu bieten", sagte John Menzel, Vice President Access Control ID Solutions bei Identive. "Die Lesegeräte ermöglichen es Organisationen, aus ihren bestehenden Zugangssysteme Lösungen der nächsten Generation zu machen, die eine bessere Leistung, Sicherheit und Integration in IT-Systeme bereitstellen - all das mit nur einem Berechtigungsnachweis. TouchSecure bedeutet ein Leser für alle Karten."

Die TouchSecure OpenAccess-Lesegeräte von Identive können eine Vielzahl an Zugangskartenformaten lesen und ermöglichen dabei das Zusammenspiel von physischen und logischen Zugangskontrollsystemen beim Gebrauch eines einzelnen Identitätsnachweises. Wichtig ist außerdem, dass sie eine flexible Erneuerung der Mitarbeiterausweise ermöglichen, ohne dass die existierenden Controller, Leitungen oder Lesegeräte ausgetauscht werden müssen. Die Leser bieten auch für kleine Unternehmen die Möglichkeit, Sicherheitsanforderung auf Unternehmens- und Regierungsniveau zu erfüllen.

Darüber hinaus wurden die TouchSecure-Leser auf Basis eines auf Java basierenden Hochsicherheitsprozessors, bekannt als Security Access Module (SAM), so entwickelt, dass sie sich kommenden Sicherheitstechnologien anpassen können. SAM kann mit Updates nach Industrie-Standards aufgerüstet werden, so dass das TouchSecure-Umfeld stets der höchstmöglich verfügbaren Sicherheitsstufe entspricht.

Identives Produktfamilie der TouchSecure OpenAccess-Leser unterstützt viele Proximity- und Chipkarten-Formate, inklusive Proximity 125 kHz (alle wichtigen Gebäudezugangsformate), NXP MIFARE® Classic, DesFire/EV1, ISO 14443A/B CSN, PLAID, ISO 15693, NFC und das PIV-Format ("personal identification verification") der U.S.-Regierung, inklusive PIV-I.

Der TouchSecure OpenAccess-Leser zur Wandmontage kann an den meisten international verwandten einfachen Unterputzdosen angebracht werden. Seine Abmessungen betragen 11,8 x 7,8 x 2,8 cm und sein Gewicht 235 g. Der Leser ist ab sofort bei Identive verfügbar.

Identive wird den TouchSecure OpenAccess-Leser zur Wandmontage am Stand 26087 auf der Fachmesse International Security Conference and Exhibition ISC West 2012 vorführen, die vom 28. bis 30. März in Las Vegas, USA, stattfindet.

Weitere Informationen finden Sie unter www.identive-infrastructure.com/touchsecure.

Über Identive:

Die Identive Group (NASDAQ: INVE; Frankfurt: INV) ist ein internationales Technologieun-ternehmen, das die weltweite Marktführerschaft im Bereich sicherer ID-Technologien an-strebt. Die Unternehmen der Gruppe bieten Regierungsbehörden, Unternehmen und End-kunden erstklassige und erprobte Produkte und Lösungen in den Bereichen physische und logische Zugangskontrolle, Identity Management und RFID-Systeme. Das Wachstumsmodell des Unternehmens basiert auf einer Kombination aus zielgerichteten Akquisitionen und or-ganischem, Technologie-basierten Wachstum der Gruppe. Weitere Informationen finden Sie unter www.identive-group.com.

TouchSecure ist eine eingetragene Marke von idOnDemand, einem Geschäftsbereich der Identive Group, Inc. Alle weiteren Marken sind das Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.

Ende der Mitteilung euro adhoc

Unternehmen: Identive Group Inc. Carnegie Ave., Bldg. B 1900 US-CA 92705 Santa Ana Telefon: +1 949 553 4280 FAX: +49 89 9595-5555 Email: investorrelations @ identive-group.com WWW: http://www.identive-group.com Branche: Informationstechnik ISIN: US45170X1063 Indizes: NASDAQ Börsen: Freiverkehr: Berlin, München, Hamburg, Düsseldorf, Stuttgart, Nasdaq: New York, Open Market (Freiverkehr) / Entry Standard: Frankfurt Sprache: Deutsch

Rückfragen & Kontakt:

Herr Lennart Streibel

Tel.: +49 89 9595-5195

E-Mail: lstreibel @ identive-group.com