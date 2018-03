AKNÖ-Haneder: "Kurz-Idee der Zweckwidmung der Lohn/Einkommensteuer ist undemokratisch"

Vorstoß schließt ganze Bevölkerungsgruppen von Mitbestimmung bei Zweckwidmung aus

Wien (OTS) - Selbst bestimmen, wofür die gezahlte Steuer verwendet wird? Laut jüngstem Vorstoß von Staatssekretär Sebastian Kurz sollen die SteuerzahlerInnen künftig zehn Prozent ihrer Lohn- und Einkommenssteuer zweckwidmen können. Was auf den ersten Blick interessant klingt, ist für den Präsidenten der NÖ Arbeiterkammer, Hermann Haneder, in der Praxis "realitätsfremd und undemokratisch".

"Ganze Bevölkerungsgruppen liegen unter der Steuergrenze und hätten somit überhaupt keine Möglichkeit der Zweckwidmung. Arbeitslose, Teilzeitbeschäftigte, NiedrigstverdienerInnen, Lehrlinge oder MindestpensionistInnen wären folglich von diesem demokratischen Mitbestimmungsrecht ausgeschlossen", zeigt sich Haneder empört. Eine Demokratie zeichne sich laut dem Präsidenten durch den Grundsatz der Gleichheit ihrer Bürgerinnen und Bürger aus, der Kurz-Vorstoß bedeute aber eine Verschiebung der Gestaltungsmacht hin zu den SpitzenverdienerInnen bzw. einkommensstarken UnternehmerInnen nach dem Motto "Geld regiert die Welt".

"Der Vorschlag von Kurz ist in höchstem Ausmaß undemokratisch und somit ein kurioser Gedanken-Ausflug in Gesellschaftsmodelle der Vergangenheit", so der AKNÖ-Präsident.

