FPÖ-Strache: Belastungspaket der Bundesregierung ist gescheitert

Wien (OTS) - "Das von der Bundesregierung vorgelegte

Belastungspaket vulgo Sparpaket ist dramatisch gescheitert", sagte heute der freiheitliche Bundesparteiobmann HC Strache in einer Pressekonferenz zum den kommenden Plenartagen und kündigte eine Generalabrechnung mit der "rot-schwarzer Laientheatergruppe" an.

Nachdem bereits einer der Hauptpunkte des Pakets, nämlich die von SPÖ und ÖVP fix verbuchte Finanztransaktionssteuer, weggebrochen sei, wackele jetzt auch das Steuerabkommen mit der Schweiz, das gleichfalls eine der tragenden Säulen des Regierungspakets sei, so Strache. Man könne daher mit Fug und Recht behaupten, dass dieses sogenannte Sparpaket gerade implodiere und die Bundesregierung nun den sprichwörtlichen Scherm auf habe, auch wenn dieser ein Budgettopf sei. "Die Regierung steht jetzt wieder einmal vor einem Scherbenhaufen, den sie selbst verursacht hat", so Strache. "Diese Bundesregierung ist am Ende."

Es sei ja schon peinlich genug für Faymann und Spindelegger, wenn ihr "bestes Sparpaket aller Zeiten" nicht einmal ein Monat in Österreich überstehe. Superpeinlich sei allerdings, dass ihnen gleich zwei befreundete Regierungen - die Deutsche und die Schweizer -ausrichten, dass ihre geplanten Maßnahmen undurchführbar seien, so Strache. "Eine derartige Blamage hat es in der Geschichte der zweiten Republik noch nicht gegeben", so Strache.

Zuerst hat der deutsche Finanzminister Schäuble jene Finanztransaktionssteuer, von der sich die österreichische Bundesregierung Einnahmen von rund 1,5 Milliarden erwartet habe, als für Europa undurchführbar bezeichnet. Dazu komme noch die schallende Ohrfeige der Schweizer die SPÖ und ÖVP via Zeitung haben ausrichten lassen, dass ihnen das Steuerabkommen mit Österreich "nicht halb so wichtig" sei wie das mit Deutschland. "Ein Beweis mehr für unsere Ansicht, dass dieses Vorhaben ohnehin eine Schnapsidee gewesen ist, da es nichts anderes als ein Privileg für superreiche Steuerflüchtlinge ist", so Strache.

Fakt sei, dass aufgrund der Unfähigkeit der Bundesregierung noch vor dem Start des "bestes Sparpaket aller Zeiten" gleich einmal zweieinhalb Milliarden Euro fehlen würden, so Strache, der seiner Sorge Ausdruck verlieh, dass nun die Steuer- und Abgabenschraube noch kräftiger angezogen werde, als dies ohnehin schon vorgesehen war, zumal ja auch noch eine weitere Aufstockung des ESM im Raum stehe, zu der unsere Regierung sicher jubelnd zustimmen werde.

Die Sparvorschläge des Rechungshofs hingegen würden von der Regierung nicht einmal ignoriert. "Besonders dramatisch ist das Fehlen von Strukturreformen wegen der gleichzeitig immer höheren Belastung des Faktors Arbeit. Anstelle der Senkung der Lohnnebenkosten, werden diese noch erhöht", kritisierte Strache.

"Wir wollen keine neuen Steuer und neue Belastungen. Wir wollen einen Schuldenabbau ausschließlich über Sparmaßnahmen. Das Steuer- und Abgabesystem hat keine realistischen Möglichkeiten zur Erhöhung der Einnahmen (Abgabenquote erreicht nach diesem Sparpaket rund 46%), denn es zählt zu den höchsten in Europa", betonte Strache.

"Während die Österreicher um ihr Einkommen bangen, werden gigantische Summen an die Banken und Spekulanten überwiesen. Für den Finanzsektor wird ein Rettungsschirm aufgespannt, aber von einem Schutzschirm für die Menschen wollen Faymann und Spindelegger nichts wissen. Sie begünstigen die Täter und belasten die Opfer. Die Kosten der Krise werden genau so ungerecht verteilt wie zuvor die Erträge des Aufschwungs", so Strache.

Rückfragen & Kontakt:

Freiheitlicher Parlamentsklub

Tel.: 01/ 40 110 - 7012

presse-parlamentsklub @ fpoe.at



http://www.fpoe-parlamentsklub.at

http://www.fpoe.at