Ostern ahoi! Sky präsentiert erstmals alle vier Teile von "Pirates of the Caribbean"

Wien (OTS) -

Senderübergreifende Sonderprogrammierung zu Ostern auf Sky

"Pirates of the Caribbean" 1-4 von Gründonnerstag bis Ostermontag auf Sky, "Pirates of the Caribbean - Fremde Gezeiten" als exklusive TV-Premiere

Osterhase oder Superstar?", "Susi und Strolch", "Cars 2", "Bad Teacher" und "Jesus von Nazareth"

Das Osternest von Sky ist dieses Jahr prall gefüllt: Mit vielen Film-Highlights für Action-, Doku- und Abenteuer-Fans und einem umfangreichen Kinderprogramm für die Ostertage. Captain Jack Sparrow, alias Johnny Depp, sucht zwar keine Ostereier, aber dafür die Quelle der Jugend im vierten Teil der "Pirates of the Caribbean"-Reihe - an seiner Seite die temperamentvolle Penélope Cruz, die als Piratenbraut Angelica den Enterhaken schwingt. Die deutsche TV-Erstausstrahlung "Pirates of the Caribbean - Fremde Gezeiten" läuft am 8.4. um 20.15 Uhr exklusiv auf Sky Cinema / HD. Zur Einstimmung auf den neuesten Teil präsentiert das Sky Osterspecial auch die ersten drei Abenteuer. Hasen, Hunde und Autos Wie amüsant es sein kann, wenn der Osterhase selbst keine Lust auf Ostern hat und stattdessen lieber Rockstar werden möchte, beweist Hasen-Protagonist "E.B." in der Komödie "Hop - Osterhase oder Superstar?". Die Kombination aus Animations- und Realfilm läuft am 7.4. um 18.35 Uhr auf Sky Cinema / HD. Ebenfalls ein animiertes Highlight nicht nur für die kleinen Osterfans sind die Abenteuer von Nascar-Rennwagen "Lightning McQueen" in der Fortsetzung von "Cars" ("Cars 2", 6.4. um 18.30 Uhr als TV-Premiere auf Disney Cinemagic / HD). Die Lovestory der Cocker-Dame "Susi" und des sympathischen Straßenköters "Strolch" ist zum ersten Mal in HD am 9.4. um 20.15 Uhr auf Disney Cinemagic / HD zu bewundern. Kiffende Lehrerin und Überlebensdrama In der Komödie "Bad Teacher" trinkt und kifft die Lehrerin Elisabeth Halsey, gespielt von Cameron Diaz, und hat das Ziel so schnell wie möglich einen reichen Mann zu finden, um ihren ungeliebten Job loszuwerden. ("Bad Teacher", 9.4. um 20.15 Uhr auf Sky Cinema / HD). Regiestar Danny Boyle schildert in explosiven Bildern einen unglaublichen Überlebenskampf: In einem schmalen Canyon quetscht ein fallender Felsbrocken den Arm von Sportler Aron (James Franco) ein. Völlig entkräftet, fasst er schließlich einen letzten dramatischen Entschluss. Das biographische Drama "127 hours" läuft am 6.4. um 20.15 Uhr auf Sky Cinema / HD. Verblendung, Verdammnis und Vergebung Sky Krimi zeigt ab Ostersonntag die original "Millenium"-Trilogie: Die schwedische Verfilmung von Stieg Larssons Bestseller läuft jeweils am 8., 9. und 10.4. um 20.15 Uhr ("Verblendung" Teil 1 und 2, 8.4., "Verdammnis" Teil 1 und 2, 9.4. und "Vergebung" Teil 1 und 2, 10.4., Sky Krimi). Historische Dokus History und National Geographic widmen sich in spannenden Dokumentationen unter anderem den religiösen Hintergründen des Osterfestes und den Ursprüngen des Christentums ("Jesus von Nazareth - Geburt einer Weltreligion", in drei Teilen, 7. - 9.4., jeweils um 20.15 Uhr auf National Geographic / HD). History geht in "Macht der Wunder" den "Geheimnissen des Vatikans" auf den Grund und National Geographic beleuchtet u.a. "Die Legende der Heiligen Lanze". Ostern 2012 auf Sky - Sendetermine (Auswahl) "Pirates of the Caribbean": 5.4. (Gründonnerstag), 20.15 Uhr: Fluch der Karibik, Disney Cinemagic / HD 6.4. (Karfreitag), 20.15 Uhr: Pirates of the Caribbean - Fluch der Karibik 2, Disney Cinemagic / HD 7.4. (Karsamstag), 20.15 Uhr: Pirates of the Caribbean - Am Ende der Welt, Sky Cinema / HD 8.4. (Ostersonntag), 20.15 Uhr: Pirates of the Caribbean - Fremde Gezeiten, Sky Cinema / HD Wiederholungen am 9.4. (Ostermontag):

12.00 Uhr: Fluch der Karibik, Disney Cinemagic / HD

14.20 Uhr: Pirates of the Caribbean - Fluch der Karibik 2, Disney Cinemagic / HD

17.20 Uhr: Pirates of the Caribbean - Am Ende der Welt

Sky Cinema +24

20.15 Uhr: Pirates of the Caribbean - Fremde Gezeiten, Sky Cinema +24

Sky Cinema / HD:

~

6.4. (Karfreitag), 20.15 Uhr: 127 hours

7.4. (Karsamstag), 18.35 Uhr: Hop - Osterhase oder Superstar?

9.4. (Ostermontag), 20.15 Uhr: Bad Teacher

Sky Comedy:

9.4. (Ostermontag), 20.15 Uhr: Lissi und der wilde Kaiser

9.4. (Ostermontag), 21.45 Uhr: Der Schuh des Manitu - Extra Large

Sky Krimi:

6.4. (Karfreitag), ab 11.05 Uhr - 20.15 Uhr: SOKO Köln

7.4. (Karsamstag), ab 11.05 Uhr - 20.15 Uhr: SOKO 5113

8.4. (Ostersonntag), ab 9.25 Uhr - 20.15 Uhr: Siska

8.4. (Ostersonntag), 20.15 Uhr: Stieg Larsson: Millenium - Verblendung Teil 1

8.4. (Ostersonntag), 21.50 Uhr: Stieg Larsson: Millenium - Verblendung Teil 2

9.4. (Ostermontag), ab 10.15 Uhr - 20.15 Uhr: Die Rosenheim-Cops 9.4. (Ostermontag), 20.15 Uhr: Stieg Larsson: Millenium - Verdammnis Teil 1

9.4. (Ostermontag), 21.50 Uhr: Stieg Larsson: Millenium - Verdammnis Teil 2

10.4., 20.15 Uhr: Stieg Larsson: Millenium - Vergebung Teil 1

10.4., 21.50 Uhr: Stieg Larsson: Millenium - Vergebung Teil 2

Sky Nostalgie:

6.4. (Karfreitag), ab 17.05 Uhr - 23.20 Uhr: Jesus von Nazareth, Teil 1 - 4

Disney Cinemagic / HD:

6.4. (Karfreitag), 18.30 Uhr: Cars 2 (TV Premiere)

9.4. (Ostermontag), 20.15 Uhr: Susi und Strolch (HD-Premiere)

History:

5.4. (Gründonnerstag), 23.00 Uhr: Himmel, Hölle, Fegefeuer - Dem Teufel auf der Spur

6.4. (Karfreitag), 18.00 Uhr: Welterbe heute - Kloster Maulbronn 6.4. (Karfreitag), 18.30 Uhr: Das letzte Geheimnis Jesu

6.4. (Karfreitag), 20.00 Uhr: Das wahre Gesicht Jesu? Geheimnisse des Turiner Grabtuches

6.4. (Karfreitag), 21.30 Uhr: Johannes der Täufer

6.4. (Karfreitag), 23.00 Uhr: Tod in Rom: Petrus - Der Fels

7.4. (Karsamstag), 20.30 Uhr: Der Gottesbeweis - Die Suche nach dem Schöpfer

7.4. (Karsamstag), 22.00 Uhr: Macht der Wunder - Die Geheimnisse des Vatikans: Wenn Madonnen weinen

7.4. (Karsamstag), 23.00 Uhr: Macht der Wunder - Die Geheimnisse des Vatikans: Wer mit dem Teufel kämpft

8.4. (Ostersonntag), 20.30 Uhr: Die Geheimnisse des Vatikans

8.4. (Ostersonntag), 22.00 Uhr: Aus der Bibel verbannt: Rätsel des Alten Testaments

8.4. (Ostersonntag), 23.00 Uhr: Aus der Bibel verbannt: Die Geheimnisse der Apostel

9.4. (Ostermontag), 20.30 Uhr: Totenmasken

9.4. (Ostermontag), 22.00 Uhr: Die Arche Noah und das Rätsel der Sintflut

9.4. (Ostermontag), 23.00 Uhr: Die biblischen Plagen - Duell am Nil

National Geographic / HD:

6.4. (Karfreitag), 20:15 Uhr: Die Legende der Heiligen Lanze

6.4. (Karfreitag), 21.05 Uhr: Der Feuerball Christi - Vision oder Komet?

7.4. (Karsamstag), 20.15 Uhr: Jesus von Nazareth - Geburt einer Weltreligion: Der Messias

8.4. (Ostersonntag), 20.15 Uhr: Jesus von Nazareth - Geburt einer Weltreligion: Der Prophet

9.4. (Ostermontag), 20.15 Uhr: Jesus von Nazareth - Geburt einer Weltreligion: Die ersten Jahre

Weitere Infos gibt es unter sky.at/ostern.

Rückfragen & Kontakt:

Judith Mayr

Senior Manager Communications & Public Relations

Tel.: 01/88021-2105

judith.mayr @ sky.at

www.sky.at