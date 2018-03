SALMI Golf Sports: Die einzigen Putt Coaches Österreichs starten mit neuen Angeboten in die Golfsaison 2012

Geschäftsführer Salmhofer coacht als 1. zertifizierter SAM Instruktor Österreichs und Absolvent der Harold Swash Putting School of Excellence

Wien/Baden bei Wien (OTS) - SALMI Golf Sports, Österreichs

einzige zertifizierte Putt-Coaches, starten mit zahlreichen Neuigkeiten in die Golfsaison 2012: Kunden profitieren ab jetzt von zusätzlichem Know-how aus den international anerkanntesten Golfschulen. Bereits mehr als 500 Golfer aus dem Amateur- wie Profibereich haben sich für ein SALMI Golf Putt-Coaching entschieden.

5 Schläge besser in nur 1 Stunde

"Alle Golfer, egal ob Profi oder Anfänger, konzentrieren sich in ihrem Training vorrangig auf die langen Schläge. Dabei werden am Green sehr oft Schläge unnötig vergeben. Bereits durch ein nur einstündiges, effizientes Coaching bei uns können Golfer ihre Gesamtbilanz wesentlich verbessern!" erklärt Mag. Christoph Salmhofer, Geschäftsführer der innovativen SALMI Golf Sports KG, den Ansatz seines Unternehmens.

SALMI Golf Sports hat eine Analysemethode aus dem Profisportbereich mobil einsetzbar gemacht. Mittels Ultraschalls wird der Putt-Schwung genau abgetastet. So lernt der Golfspieler Optimierungspotenziale kennen, die sogar für das Auge erfahrener Trainer schwer sichtbar sind, und kann durch einen persönlich erstellten Trainingsplan gezielt seine Spielstärken verbessern. "Wir können unsere Kunden trainieren, wo immer sie wollen. Unser Putt-Coaching ist ortsunabhängig", erklärt er weiter. Das Coaching und die Analyse können nicht nur am Golfplatz, sondern auch im Büro, im Seminarraum, im Wohnzimmer oder in der Hotellobby durchgeführt werden.

Das SALMI Golf Sports Team bringt das gesamte Equipment und Know-how zum Kunden mit. "Im Durchschnitt kann jeder Golfer drei bis fünf Schläge pro Runde am Green einsparen und so nachhaltig sein Handicap verbessern", bilanziert Salmhofer.

Christoph Salmhofer: Österreichs einzigartiger Putt-Coach

SALMI Golf Sports bietet ein in Österreich absolut einzigartiges Kompetenzfeld im Golfbereich an.

Die vergangene Wintersaison hat das Unternehmen genützt, um das Angebot noch auszubauen. Geschäftsführer Mag. Christoph Salmhofer ist selbst seit Januar 2012 der erste Senior zertifizierte SAM Instruktor Österreichs und zugleich einer von nur drei in Europa. Die Zertifizierung wird von der deutschen Science & Motion Sports GmbH vergeben. Sie haben gemeinsam mit PGA Tour Profis das innovative Putt-Labor Namens SAM PuttLab entwickelt, mit dem der Puttschwung bis ins letzte Detail analysiert werden kann. Es ist das einzige System, das auf der "European Tour" zum Einsatz kommt.

Dr. Christian Marquart, Geschäftsführer und Wissenschaftler der Science & Motion Sports GmbH: "Wir gratulieren Christoph Salmhofer zu seiner Zertifizierung zum SAM Level 3 Senior Putting Instructor. Zudem hat er uns mit seiner Expertise geholfen, unser innovatives Putt-Labor noch zu verbessern. Wir sind froh mit dem SALMI Golf Sports Team einen so kompetenten Partner für unsere Produkte und Philosophie gefunden zu haben."

Als zusätzliches Asset hat Salmhofer Anfang 2012 die "Harold Swash Putting School of Excellence" beim "Putt-Guru Europas" Phil Kenyon absolviert, der die besten Spieler der European Tour trainiert. Von diesem Know-how profitieren nun auch die Kunden von SALMI Golf Sports.

