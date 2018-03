SOS Mitmensch startet Petition gegen Diskriminierungspolitik in neuem Gewand

Nein zum falschen Spiel der Politik mit dem "Migrationshintergrund"

Wien (OTS) - SOS Mitmensch startet gemeinsam mit 52 ErstunterzeichnerInnen die Petition "Stopp dem falschen Gerede vom 'Migrationshintergrund'!". Die UnterzeichnerInnen sagen Nein zur fortgesetzten Bevormundung, Abstempelung und Benachteiligung von Menschen aufgrund ihres Geburtsortes oder des Geburtsortes ihrer Eltern. Die UnterzeichnerInnen sprechen sich für Selbstbestimmung aus: Menschen sollen selbst entscheiden können, ob und wann sie ihren "Migrationshintergrund" in den Vordergrund rücken.

Kein Tag vergeht ohne Meldung über die "Menschen mit Migrationshintergrund". Überall, wo es um soziale Herausforderungen geht, wird von ihnen gesprochen und gebannt auf ihre Unter- oder Überrepräsentation gestarrt. Der "Migrationshintergrund" wird von Teilen der Politik zur alles erklärenden Variable gemacht. Doch immer mehr Betroffene empfinden die Fixierung auf den "Migrationshintergrund" als Fortsetzung einer Diskriminierungspolitik im neuen Gewand. Die anfängliche Hoffnung, die Sensibilität für den "Migrationshintergrund" könne Positives bewirken, ist Ärger über den Missbrauch dieser Bezeichnung gewichen. Die Petition bringt genau das zum Ausdruck: und richtet sich gegen die missbräuchliche Spaltung der Bevölkerung in "Menschen mit Migrationshintergrund" und "Menschen ohne Migrationshintergrund".

Ewa Dziedzic (Erstunterzeichnerin der Petition): "Ich mag mich nicht mehr per se als Migrantin definieren. Trotzdem werde ich noch immer von außen als Migrantin einkategorisiert. Das Thema empfinde ich inzwischen als lästig.".

Julya Rabinowich (Erstunterzeichnerin): "Ich hab mich nie als Migrantin wahrgenommen. Die Politik betreibt Missbrauch mit dem Thema. "Migrant" und "Migrationshintergrund" sind die neuen Worte für "Tschusch". Ich fühl mich allerdings nicht als Opfer, denn ich gehöre zu denen, die es sich leisten können, das abzustreifen."

Alexandra Siebenhofer (Erstunterzeichnerin): "Wofür braucht man den Begriff "Migrationshintergrund" überhaupt? Doch nur, um Menschen als "anders" und "fremd" zu kennzeichnen.":

Eva Maria Bachinger (Mitautorin des Buches "Die Integrationslüge"): "Menschen werden fremder gemacht als sie sind. Das Gerede vom "Migrationshintergrund" verdrängt andere, oft relevantere Hintergründe."

Bernhard Perchinig (Migrationsforscher): "Es gibt so etwas wie eine Migrationshintergrund-Astrologie. Der Begriff "Migrationshintergrund" hat so eine große Breite, dass er wissenschaftlich so gut wie immer irrelevant und fast nicht verwertbar ist. Dennoch hat sich der Begriff auch in Teilen der Sozialwissenschaften eingebürgert."

"Es geht nicht darum, einen falschen Begriff durch einen anderen zu ersetzen, sondern es geht um eine Neuorientierung der Politik. Die Politik muss weg von dem Gedanken kommen, dass man Menschen aufgrund einer diffusen Kategorie zu einer Gruppe zusammenzufassen und damit alles Mögliche erklären und bestimmen kann. Durch die Fixierung auf den "Migrationshintergrund" werden falsche Themen in den Vordergrund gerückt und falsche politische Schritte gesetzt", kritisiert Alexander Pollak, Sprecher von SOS Mitmensch, der abschließend darauf verweist, dass es die Aufgabe einer verantwortungsvollen Politik wäre, den Menschen zu sagen, dass der "Migrationshintergrund" in der Regel genau NICHT das ist, was sie unterscheidet.

Alle Informationen zur Petition finden Sie unter:

http://www.sosmitmensch.at/stories/6058/

