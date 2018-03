NÖGKK: Neue Broschüre über Rheumatoide Arthritis

St. Pölten (OTS) - Rheumatoide Arthritis (wird auch als chronische Polyarthritis bezeichnet) ist die häufigste entzündlich rheumatische Erkrankung. Weltweit sind 0,5 bis 1 Prozent der Gesamtbevölkerung betroffen. In Niederösterreich leiden rund 10 000 Menschen* daran. Frauen sind dreimal so häufig betroffen wie Männer. Die Erkrankung beginnt meist zwischen dem 40. und 50. Lebensjahr, also in den "besten Jahren". Ein zweiter Häufigkeitsgipfel tritt bei Menschen über dem 60. Lebensjahr auf (Alterspolyarthritis), aber auch die jüngere Generation ist betroffen. Schmerzhafte Gelenksschädigungen, die bis zur Arbeitsunfähigkeit und zu einer verkürzten Lebenserwartung von bis zu zehn Jahren führen, machen vielen Menschen das Leben zur Hölle.

Die Initiative "Arznei & Vernunft" hat eine neue Leitlinie für Fachleute sowie eine Patientenbroschüre entworfen. "Arznei & Vernunft" ist eine in Europa einzigartige Initiative, der namhafte Expertinnen und Experten aus dem Gesundheitswesen (Ärzte- und Apothekerkammer, Sozialversicherung, darunter NÖGKK etc.) angehören und die zu speziellen Themen kompaktes Wissen für zielgenaue Diagnose und Behandlung zusammenstellt. Die aktuelle Broschüre liegt ab sofort in den Arztordinationen auf. Sie bietet umfassende Informationen, von der Früherkennung der Erkrankung über Therapiemöglichkeiten bis zu Tipps für den Alltag.

"Rheumatoide Arthritis ist nicht nur äußerst schmerzhaft, sie kann schlimmstenfalls sogar zur Invalidität führen. Schließlich zerstört diese entzündliche Autoimmunerkrankung die Gelenke, am häufigsten die Hand- oder Fußgelenke, aber auch Knie und Schultern sind betroffen", weiß Prim. Dr. Ernst Wagner, Leiter der Rheuma-Sonderkrankenanstalt der NÖGKK in Baden und Mitglied von "Arznei & Vernunft". Auch die volkswirtschaftliche Bedeutung ist nicht zu unterschätzen: Insgesamt mussten im Jahr 2011 2 956 Personen (2 297 Frauen und 659 Männer) wegen rheumatoider Arthritis im Krankenhaus behandelt werden, die ambulante medikamentöse Behandlung kostete 131,5 Mio. Euro.

Bis vor wenigen Jahren wurden eher die Symptome behandelt. Heute steht eine Reihe von wirksamen Medikamenten zur Verfügung, die den Verlauf der Erkrankung im Idealfall stoppen können. Umso wichtiger ist es, die Symptome rechtzeitig zu erkennen und rasch hilfreiche Therapiemaßnahmen - vor allem Medikamente, Ergo- und physikalische Therapien - einzuleiten. Wagner: "Der frühe Beginn einer sogenannten "Basistherapie" - das sind Medikamente, welche die krankmachenden Abläufe direkt beeinflussen können - ist für die Prognose der Erkrankung von wesentlicher Bedeutung." Beginnt man mit der Basistherapie in den ersten drei Monaten nach Ausbruch der Krankheit, verbessert sich der Verlauf der Erkrankung wesentlich.

Wie erkennt man rheumatoide Arthritis? Wagner: "Häufige Symptome sind gesteigerte Müdigkeit, Abgeschlagenheit und starkes Schwitzen. Wer außerdem morgens mit steifen Gelenken kämpft oder schmerzhafte Schwellungen an den Finger-, Hand- oder Zehengelenken bemerkt, sollte zur Abklärung rasch einen Arzttermin vereinbaren."

* Siegmeth, Prävalenz von 0,62 Prozent

