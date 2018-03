Bezirksmuseum 12: Ende der Bilder-Schau "Architektur"

Gemälde von Erika Smutny noch am 28. März zu betrachten

Wien (OTS) - Die Mitte Februar eröffnete Malereien-Ausstellung im Bezirksmuseum Meidling (12., Längenfeldgasse 13-15) geht am Mittwoch, 28. März, zu Ende. Die Bilder-Schau "Architektur und so weiter" mit Arbeiten von Erika Smutny ist an dem Tag in der Zeit von 9.00 bis 12.00 Uhr und von 16.00 bis 18.00 Uhr offen. Der Zutritt ist frei. Erika Smutny ist Architektin und befasst sich auch bei ihrem malerischen Wirken meist mit einschlägigen Motiven. Neben wirkungsvollen Werken in Mischtechnik zeigt die Künstlerin attraktive Collagen. Auskünfte über die auslaufende Gemälde-Schau sind unter der Telefonnummer 817 65 98 (zuweilen Anrufbeantworter) und via E-Mail zu erfragen. Die E-Mail-Adresse des Museums lautet:

bm1120@bezirksmuseum.at.

o Allgemeine Informationen: Bezirksmuseum Meidling: www.bezirksmuseum.at

