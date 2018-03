Simmering: Oster-Markt im Schloss mit 70 Ausstellern

Von 29.3. bis 1.4.: Kapellen, Zauberei, Animation, u.v.a.

Wien (OTS) - Alle Jahre wieder organisiert der Kulturverein Simmering zur Freude von Klein und Groß einen bunten "Oster-Kunstmarkt" im Schloss Neugebäude (11., Otmar Brix-Gasse 1). Rund 70 Aussteller bieten den Besuchern von Donnerstag, 29. März, bis Sonntag, 1. April, vielerlei österliche Waren und künstlerische Arbeiten an. Von delikatem Backwerk und edlem Schmuck bis zu farbenfrohen Gemälden, hübsch verzierten Eiern und bäuerlichen Erzeugnissen kann hier jeder ein schönes Oster-Geschenk zu fairen Preisen erstehen. Donnerstag, Freitag und Samstag ist der Markt von 14.00 bis 20.00 Uhr offen. Sonntag werden die Osterpräsente von 10.00 bis 20.00 Uhr feilgeboten. An allen Tagen erwartet die Gäste ein kurzweiliges Programm mit Sängern, Kapellen, Zaubereien und Kinder-Animation. Stets ist der Zutritt kostenlos. E-Mails an die Veranstalter: kvs @ kv-elf.com.

Samstag/Sonntag (ab 14.00 Uhr): Osterhase verteilt Eier

Am Samstag und Sonntag stellt sich der Osterhase persönlich im Schloss ein und teilt dort von 14.00 bis 17.00 Uhr schmackhafte Oster-Eier aus. Am Donnerstag nimmt die Bezirksvorsteherin von Simmering, Kommerzialrätin Renate Angerer, um ca. 16.30 Uhr die Eröffnung der Veranstaltung vor. Das "Duo Calvados" die Bläser-Formation von "Wien Gas" sowie die "Texas Riders" machen Musik. Ein Höhepunkt im Marktgeschehen ist die Palmweihe am Sonntag um 13.00 Uhr. Für das Unterhaltungsprogramm an den vier Markttagen hat der Kulturverein Simmering unter anderem Wolfgang Beer, das "Duo Schubiduu", die Gruppe "Music Man & Voice", die Blasmusik "Don Bosco", das Gospel-Trio Beate Sunny, das "Duo Sunset" und das Kinder-Theater KIGRU und den Magier "Aladin" verpflichtet. Der Bezirk unterstützt die Veranstaltung. Auskünfte: Büro der Bezirksvorstehung Simmering, Telefon 4000/11 115, E-Mail: post @ bv11.wien.gv.at.

o Allgemeine Informationen: Kulturverein Simmering: www.kv-elf.com/

