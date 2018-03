"Weltjournal" und die "Kony 2012"-Mörderjagd per Mausklick

Am Mittwoch, dem 28. März, um 22.30 Uhr in ORF 2

Wien (OTS) - Claudia Neuhauser präsentiert das "Weltjournal" am Mittwoch, dem 28. März 2012, um 22.30 Uhr in ORF 2 mit einer Reportage über die vieldiskutierte "Mörderjagd per Mausklick", die zur Ergreifung des ugandischen Kriegsverbrechers Joseph Kony führen soll.

Eine US-amerikanische Organisation will den ugandischen Kriegsverbrecher Joseph Kony so berühmt machen wie George Clooney, damit ihn jeder kennt und jagen kann. Mit der Aktion "Kony 2012" hat die Jagd zunächst im Internet begonnen. Innerhalb weniger Tage haben 100 Millionen Nutzer den Film "Kony 2012" gesehen und sich Kony-T-Shirts und Armbänder bestellt: die erfolgreichste "Social media"-Fahndung aller Zeiten. Joseph Kony selbst ist auf Tauchstation und hält sich irgendwo in den Wäldern Afrikas versteckt. Vermutet wird er im Dreiländereck Kongo, Südsudan und Zentralafrikanische Republik. Kony, der Befehlshaber der Lord's Resistance Army (LRA) hat über Jahrzehnte hinweg Kinder entführt und sie zu Kämpfern gemacht. Die Aktion "Kony 2012" ist ein voller Erfolg bei engagierten Jugendlichen im Netz. Selbst Teeniestar Justin Bieber twittert an seine Fans #stopkony. Das "Weltjournal" zeigt, wer hinter der Aktion steckt und welche Interessen dahinter stehen. Denn es geht auch um außenpolitische Interessen der USA. Erst vergangenen Dezember hat US-Präsident Obama 100 Armeeberater nach Afrika geschickt, die bei der Jagd auf Kony helfen sollten. In Uganda selbst, wo Kony grausam gewütet hat, sind nicht alle erfreut über den Aktivismus der Amerikaner, der über das Internet kommt.

