40 Jahre Grünes Herz: DAS Steiermark-Symbol jubiliert

Graz (TP/OTS) - 1972 schlägt in der Steiermark die Stunde für das Grüne Herz, 2012 erfreut sich dieses Symbol größerer Beliebtheit denn je und zelebriert diesen Geburtstag mit gut 25 Aktionen: von Herz-Urlaubsangeboten über Steiermark-Feste bis zum Herz-Paket für die Gastronomie und Hotellerie. Besonders herzhaft online:

http://www.herzgeschichten.at und http://www.herz.steiermark.com.

Das Grüne Herz war 72/73 kein Schnellschuss, sondern startete erst in der zweiten Hälfte der 70er Jahre mit der Produktion der Herz-Aufkleber und Herz-Anstecker so richtig durch. Damit konnte das Grüne Herz in die ganze Welt hinausgetragen werden bzw. konnte jeder Steirer damit seine Spuren hinterlassen - und der Herz-Anstecker wurde fast wie ein Orden als Auszeichnung verliehen. Heute, 40 Jahre später, begleitet das Grüne Herz jeden Steirer durchs Leben und jeden Gast durch dessen Urlaub.

Der Herz-Grafiker Helmut Gross (2010 verstorben) war auf seinen Entwurf Zeit seines Lebens stolz, Steiermark Tourismus als Hüterin und Wächterin des Herzes wiederum ist glücklicher denn je über dessen Strahlkraft, denn was keiner Urlaubsdestination Besseres passieren, als dass sie für Herzlichkeit steht.

Die Geschichte des Grünes Herzes ab 1972

1972/73: Aus dem Symbol "Die grüne Ecke" entsteht "Das Grüne Herz" (eher kantig).

1974: Das Grüne Herz in seiner lieblicheren und lange gültigen Form erscheint erstmals.

1975: Die Idee, einen Herz-Aufkleber und Herz-Anstecker zu produzieren, entsteht.

1976: Die ersten Plakate mit dem Grünen Herz-Symbol erscheinen. 1978/79: Das Grüne Herz wird zur gezielten Qualitätsförderung der Werbeauftritte von Gemeinden und Regionen eingesetzt, 1982 beschreibt ein Manual die genauen Richtlinien.

Ab 1991: Aus dem Grünen Herz Österreichs wird das Grüne Herz Europas, weitere Herz-Änderungen folgen.

2001/2002: Das Grüne Herz ist verschwunden.

2003-05: Das Grüne Herz kehrt sukzessive wieder zurück.

Seit 2005: Das Grüne Herz pocht, jubiliert, wummert, hüpft und hämmert, dass es nur so eine Freude ist - und so stark wie noch nie.

Herziges und Herz-eigbares 2012: die Geburtstagsaktionen

http://www.herz.steiermark.com (Sammlung von Herz-Geschichten und -Fotos) und http://www.herzgeschichten.at rund um Alltag, Kindheit, Urlaub, Liebe.

Steiermark-Frühling in Wien von 12.-15. April und Steirisch Anbandeln in Linz von 6.-8. September 2012.

Gastro-/Hotellerie-Aktion: das Herz-Paket für 9.800 Betriebe.

Weiteres: Blumenschmuckwettbewerb mit Herz-Kategorie, Herz-Köstlichkeiten von Wein bis Schoko, Blumenfeste mit Herz, neue 10-Euro-Münze, WM 2013 als "Skifest mit Herz"

Herz-Urlaube in der Steiermark, 3 Beispiele: Flott mit Vierzig: Urlaub(-spreise und -sreise) wie vor 40 Jahren z.B. Urlaub am Bauernhof-Package inklusive Oldtimer-Traktorfahrt (Bj 1972). Preis für 2 Personen: ATS 550,- (Euro 40,-). Es kann in Schilling bezahlt werden, zur Not aber auch in Euro. ;-) "Herzklopfen", Heiraten mit Herz auf Schloss Obermayerhofen Auf Brautpaar-Wunsch wird von grünen Luftballonen in Herzform für Grußkarten über das gemähte Herz in der Wiese als Fotomotiv bis zur Herzballonfahrt alles organsiert, was das Herz begehrt. Sommerfrisch verliebt in der Hochsteiermark: Urlaube rund um die Liebe

Weitere Infos unter:

hthttp://www.tourismuspresse.at/redirect/steiermark11

Rückfragen & Kontakt:

http://www.steiermark.com/presse

Projektleiterin und Presserückfragen bei Steiermark Tourismus:

Ute Hödl

Tel.: +43 (0)316 4003-21

ute.hoedl @ steiermark.com