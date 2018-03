"trend"-Umfrage: Schweizer werden als fleißigstes Volk Europas eingeschätzt

Nur drei Prozent der Österreicher sind für Verkürzung des Urlaubsanspruchs auf das "Schweizer Maß" von vier Wochen.

Wien (OTS) - Die Schweizer haben sich am 11. März mit deutlicher Mehrheit gegen eine Verlängerung des gesetzlichen Mindesturlaubs von vier auf sechs Wochen ausgesprochen. In Österreich, wo der Anspruch derzeit fünf Wochen beträgt, plädieren laut einer für den "trend" durchgeführten Umfrage des Linzer market-Instituts 28 Prozent für eine Verlängerung auf sechs Wochen. Für die Beibehaltung des Status Quo sprechen sich 63 Prozent aus, nur drei Prozent sind für eine Verkürzung auf das "Schweizer Maß" von vier Wochen. Das berichtet das Wirtschaftsmagazin "trend" in seiner am Montag erscheinenden Ausgabe. Die Schweizer Haltung ringt den Österreichern Respekt ab: Auf die Frage, wen sie in Europa besonders fleißig einstufen, werden die Eidgenossen in der Umfrage mit Abstand am höchsten bewertet. 67 Prozent der Befragten schätzen die Nachbarn im Westen als "sehr fleißig" ein, den Skandinaviern messen 52 Prozent dieses Attribut bei, gefolgt von den Deutschen (44 Prozent). Sich selbst stufen 35 Prozent der Österreicher als "sehr fleißig" ein. Fast unterschiedslos niedrig werden dagegen die Einwohner der südlichen und südöstlichen Staaten Europas bewertet: Nur fünf Prozent der Österreicher bezeichnen Türken, Serben, Italiener und Spanier als "sehr fleißig", bei den Griechen sind es gar nur zwei Prozent.

