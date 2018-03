"trend": Neuer IHS-Chef plädiert für Euro-Austritt Griechenlands

Der designierte IHS-Chef, Wirtschaftsforscher Christian Keuschnigg, rät im trend-Gespräch Griechenland zum Austritt aus der Eurozone.

Wien (OTS) - Der designierte Direktor des Instituts für Höhere Studien (IHS), Christian Keuschnigg, rät im Interview mit dem am Montag erscheinenden Wirtschaftsmagazin "trend" Griechenland zum Austritt aus der Eurozone. "Beide Alternativen - drinnen bleiben oder raus gehen - erfordern sehr schwierige Anpassungen für das Land", erläutert der Experte, "der Vorteil des Rausgehens wäre, dass eine einmalige und schnelle Anpassung des Wechselkurses stattfinden kann. Das erlaubt, rasch wieder zu exportieren und zu wachsen." Wenn der Austritt nicht erfolge, so Keuschnigg, müsse ein anderer Anpassungsmechanismus greifen - und das könne nur ein langer Prozess von Lohnreduktion und Produktivitätssteigerung sein. Der Austritt wäre "ein Ende mit Schrecken, das aber gleichzeitig auch ein Neuanfang für das Land ist, das danach ja wieder wachsen kann. Im Euroverbund drinbleiben bedeutet, dass das Land über einen Zeitraum von vielleicht zehn Jahren jedes Jahr real zwei bis fünf Prozent Lohneinbußen hinnehmen muss, um die bestehende Fehlentwicklung zu korrigieren. Das ist ein sehr langer Zeitraum, das ist politisch schwer vorstellbar und hat große Folgewirkungen."

Der unlängst erfolgte Schuldenschnitt sei für Griechenland "sinnvoll", die Sanierung habe, glaubt Keuschnigg, dennoch "nicht mehr als eine fifty-fifty-Chance." Der Euro sei für Länder wie Griechenland zu hart, die Löhne müssten um bis zu dreißig Prozent sinken, um Wettbwewerbsfähigkeit zu erlangen. Es sei, so Keuschnigg im "trend"-Gespräch weiter, "unvermeidbar, dass in Griechenland oder Spanien der Sozialstaat abgebaut wird, weil ja auch die Lohneinkommen der Aktiven reduziert werden müssen. Da führt kein Weg daran vorbei."

Insgesamt sei der Sozialstaat "nicht am Ende, aber es braucht eine Korrektur" - und das, nach Ansicht des Finanzexperten, nicht nur in den ärmeren Ländern. An erster Stelle, so der in St. Gallen (Schweiz) lehrende Universitätsprofessor, müsste in vielen Ländern das Pensionsalter hinaufgesetzt werden. "Das gilt insbesondere auch für Österreich. Hier ist das Pensionsantrittsalter weit niedriger als im europäischen Durchschnitt."

Als eine der Hauptursachen für die Euro-Krise sieht Keuschnigg die "zu geringe Kapitalisierung der Banken; dadurch werde die Ansteckungsgefahr für andere Länder massiv in die Höhe Nach Ansicht des Experten sollte die Eigenkapitalquote "eher gegen zwanzig Prozent gehen, und nicht wie derzeit oft bei weniger als zehn Prozent. Es gibt aber auch renommierte Ökonomen, die dreißig Prozent fordern."

