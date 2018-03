Ein Plausch, den sich die ÖVP sparen könnte (von Michaela Geistler-Quendler)

Ausgabe 13. Dez. 2011

Klagenfurt (OTS) - Wie der Außenminister diesen "Austausch" wohl seinen EU-Gegenübern darstellen würde? Michael Spindelegger teilte im Vorfeld der Nationalratssitzung zur Schuldenbremse mit, erneut im Alleingang mit FPÖ-Chef Heinz-Christian Strache verhandeln zu wollen. Über welche abstrusen "Bedingungen" denn bitte? Den Austritt aus der EU? Nichts anderes würde Straches Forderung, keinen Steuer-Euro mehr nach Brüssel zu schicken, bedeuten. Dies verdeutlichte Spindelegger kürzlich in einem "Kurier"-Interview. Ein isoliertes Österreich mitten in Europa kann keine Option sein, weder politisch noch ökonomisch. Was bringt also ein Plausch über Parolen von so bestechener Einfalt und Sinnlosigkeit? Den Österreichern nichts. Aber die ÖVP glaubt wohl nicht darum herumkommen zu können, den blauen Ex-Koalitionspartner samt Anhang aus der selbstgewählten Märtyrerrolle zu holen.

Rückfragen & Kontakt:

Kärntner Tageszeitung

Chefredaktion

Tel.: 0463/512000-502

redaktion @ ktz.at