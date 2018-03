Presseaussendung der Oberstaatsanwaltschaft Wien zur Causa "BAWAG", AZ 63 St 38/06a der Staatsanwaltschaft Wien:

Wien (OTS) - Der Oberste Gerichtshof hat mit Urteil und Beschluss vom 23. Dezember 2010 das Urteil des Landesgerichtes für Strafsachen Wien in der Causa "BAWAG" vom 4. Juli 2008 im Wesentlichen teilweise bestätigt und teilweise aufgehoben. In diesem Umfang wird die Strafsache wie folgt weiter verfolgt werden:

Die offenen Anklagepunkte gegen Helmut Elsner und Dkfm. Johann Zwettler werden zurückgezogen. Herr Elsner wurde wegen Untreue in 12 Fällen bereits rechtskräftig zur Höchststrafe von 10 Jahren Freiheitsstrafe verurteilt. Ein weiterer Schuldspruch könnte zu keiner höheren Strafe führen. Herr Dkfm Zwettler wurde wegen Untreue in 7 Fällen und wegen Bilanzvergehen rechtskräftig zu einer Freiheitsstrafe von 5 Jahren verurteilt. Ein Schuldspruch wegen der weiteren ursprünglich angeklagten Fakten könnte auch bei ihm zu keiner höheren Strafe führen.

Mag. Peter Nakowitz wurde wegen Beihilfe zur Untreue in zwei Fakten ("Hapenny" und "Ophelia Teil 1" - Schaden 295 Millionen Euro bzw. 80 Millionen USD) rechtskräftig schuldig erkannt, wobei eine Strafe noch nicht festgesetzt wurde. In den weiteren Fakten "Capper" und "Uni-Bonds" (Schaden 370 Millionen Euro) und wegen Bilanzvergehens wird die Anklage aufrecht erhalten, weil eine Sanierung der vom Obersten Gerichtshof zur subjektiven Tatseite festgestellten Mängel des erstinstanzlichen Schuldspruchs zu diesen Anklagepunkten in einem neuen Rechtsgang aussichtsreich ist. Das gilt nicht in gleichem Maße für die weiteren bislang nicht verurteilten Anklagefakten ("Ross Capital Markets", "Ophelia Teil 2" und andere), auf deren weitere Verfolgung daher verzichtet wird.

Günter Weninger wurde wegen Bilanzvergehen rechtskräftig schuldig gesprochen. Auch hierfür steht eine Straffestsetzung aus. Darüber hinaus werden auch die übrigen Anklagevorwürfe, nämlich Beihilfe zur Untreue in den Fakten "Hapenny" und "Ophelia Teil 1" sowie Beihilfe zu weiteren Bilanzvergehen weiter verfolgt, weil der erforderliche Nachweis auch zu diesen Vorwürfen in einem neuen Rechtsgang nahe liegt.

Auch gegen Mag. Dr. Christian Büttner, dessen erstinstanzlicher Schuldspruch wegen Beihilfe zur Untreue (Faktum "Hapenny" -Teilschaden 230 Millionen EURO) und wegen eines Bilanzvergehens aufgehoben wurde, wird die Anklage aus ähnlichen Gründen zur Gänze aufrecht erhalten.

Die erstinstanzlichen Schuldsprüche betreffend Mag. Hubert Kreuch wegen Untreue und Dr. Josef Schwarzecker wegen Untreue und Bilanzvergehens wurden aufgehoben, weil das Ersturteil dazu widersprüchliche Feststellungen enthielt. Die Staatsanwaltschaft wird die Anklage jeweils wegen zwei Untreuefakten ("Hapenny" und "Ophelia Teil 1"), zu Dr. Schwarzecker auch wegen Bilanzvergehens aufrecht erhalten, weil die Aufklärung des Sachverhalts in diesem Umfang in einem zweiten Rechtsgang durchaus möglich erscheint.

Der Schuldspruch des Dr. Wolfgang Flöttl wegen Beihilfe zur Untreue in drei Fakten wurde aufgehoben. Die Staatsanwaltschaft wird die Anklage betreffend die Fakten "Ophelia Teil 1" und "Capper" (Schaden 80 Millionen USD bzw. 20 Millionen EURO) aufrecht erhalten, weil naheliegt, dass die erforderliche Vorsatzform in einem zweiten Rechtsgang festgestellt werden kann. Lediglich auf die weitere Verfolgung des Faktums "Ophelia Teil 2" mit einem Schaden von 10 Millionen USD wird verzichtet, weil diese bislang in keinem Fall zu einer Verurteilung geführt hat und selbst im Fall eines Schuldspruchs keinen wesentlichen Einfluss auf die Strafbemessung hätte.

Gegen Dr. Robert Reiter, dessen Schuldspruch wegen Beihilfe zur Untreue in den Fakten "Hapenny" und "Ophelia Teil 1" sowie wegen Beihilfe zu einem Bilanzvergehen aufgehoben wurde, wird die Staatsanwaltschaft die Anklage insgesamt aufrecht halten. Es liegt nahe, dass in einem zweiten Rechtsgang der Kenntnisstand des Herrn Dr. Reiter über die beiden Investments und damit die erforderliche Vorsatzform durch vollständige Beweiswürdigung festgestellt werden können.

