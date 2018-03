"KURIER"-Kommentar von Josef Votzi: "Was Rot-Schwarz kann, wenn beide echt wollen"

Die Steirer sanieren ihr Land in einem Kraftakt, der seinesgleichen sucht.

Wien (OTS) - Es wird in manchem Bereich kein Stein auf dem

anderen bleiben", sagt der Regierungschef - und sein Vize pflichtet ihm demonstrativ bei. In aller Stille haben die beiden Regierungspartner ein Spar- und Reformpaket geschnürt, "in dem jede Struktur hinterfragt wird". Denn Rot und Schwarz geloben: Die Jahre des kleinlichen Hickhacks, der Blockaden und der teuren populistischen Lizitationsspiele sind vorbei.

Die Szene spielt nicht am Wiener Ballhausplatz, sondern in der Grazer Burg. Der steirische SP-Landeshauptmann Franz Voves und seine VP-Vize Hermann Schützenhöfer legten am Donnerstag einen politischen Kraftakt hin, den ihnen bis vorgestern niemand zugetraut hätte. Ein rot-schwarzes Duo, bisher zerstritten wie Hund und Katz, schnurrt vor und hinter den Kulissen. Die Steiermark hat erst im Herbst gewählt. Voves blieb trotz heftigen Gegenwinds Erster, vermied aber danach Triumpfgeheul. Schützenhöfer fügte sich endgültig in sein Schicksal als ewiger Zweiter. Jetzt nutzen sie gemeinsam die Gunst zweier wahlfreier Jahre. Erst 2013 steht mit Graz wieder eine wichtige regionale Wahl an.

Ab sofort ist in der Steiermark Schluss mit lustig und Geldausgeben auf Pump. Fastenzeit ist auch im eigenen Bereich angesagt: Nur jede dritte Dienststelle, die frei wird, wird nachbesetzt. 700 Beamtenjobs sollen so bis 2015 eingespart werden. 2012 gibt es zudem eine Nulllohnrunde. Alles in allem ein fiskalpolitischer Gewaltakt, gegen den sich das wild umstrittene Sparpaket der Regierung in Wien wie eine Fingerübung ausnimmt. Mit ein Grund für das Schmerz-Paket: Beim Kassensturz überstieg der Sparbedarf alle Erwartungen.

Ein neuer Kassensturz kommt - von der breiten Öffentlichkeit noch weitgehend unbeachtet - in zwei Wochen auch auf die Bundesregierung zu. Auf Druck der Euro-Hüter muss Österreich per 31. März seine versteckten Schulden von den ÖBB bis zu den Spitälern erstmals in Brüssel offenlegen. Nach dem Griechenland-Desaster (Athen meldete jahrelang Schwindelziffern) schaut die EU ihren Mitgliedsstaaten noch strenger in die Haushalts-Bücher.

Alle bisherigen Budget-Rechnungen sind damit Makulatur. Allein der außerbudgetär versteckte ÖBB-Schuldenstand erhöht das Defizit um 0,5 Prozent. Auf ganz Österreich kommt so nach derzeitigem Ermittlungsstand ein neuerliches Sparpaket von zumindest 1,2 Milliarden Euro zu, rechnete Günter Stummvoll, Chef des Finanzausschusses im Parlament, jüngst im KURIER vor.

Die Steirer geloben, beim unvermeidlichen Sparen nicht mit dem Rasenmäher drüberzufahren. Sie wollen durch überfällige Reformmaßnahmen etwa bei den Spitälern auch strukturell auf die Kostenbremse steigen. Das ist ihnen nach dem professionellen Vorspiel, das sie dieser Tage geboten haben, ernsthaft zuzutrauen. Es mag schon ermüdend sein, aber es ist notwendiger denn je zu sagen:

Auf Bundesebene sind derart einschneidende Reformen überfällig -bei Verwaltung, Schule, Spitälern, Universitäten ...

