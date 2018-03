Grüne Mariahilf/Jerusalem: Mehrheit für Klimaschutz

Wien (OTS) - In der gestrigen Sitzung der Mariahilfer Bezirksvertretung haben 21 MandatarInnen und somit eine knappe Mehrheit der Bezirksvertretung eine von den Grünen eingebrachte Resolution mit einem klaren Bekenntnis zu den Zielen des Klimabündnisses unterzeichnet. "Das ist ein wichtiges Signal für die Arbeit der gesamten Legislaturperiode. Die Zeichen der Zeit stehen auf Klimaschutz, viele Maßnahmen liegen im Aufgabenbereich der Bezirke", so die stellvertretende Bezirkssvorsteherin von Mariahilf, Susanne Jerusalem. "Es ist bedauerlich, dass mit dem Bekenntnis zu den Zielen des Klimabündnisses noch kein Beitritt zum Klimabündnis erfolgt. Das letzte Wort ist diesbezüglich hoffentlich noch nicht gesprochen", so Jerusalem. Schade sei auch, dass sich ÖVP und FPÖ nicht dazu aufraffen konnten, die Resolution zu unterzeichnen, denn in dieser wichtigen Sache sollten alle an einem Strang ziehen.

Neben zahlreichen Anträgen zum Thema Verkehr stand auch der Ausbau von gratis WLAN zur Diskussion. Jerusalem: "Die Grünen Mariahilf sprechen sich für den Ausbau von gratis WLAN an öffentlichen Plätzen aus, da der Wiener Vorsorgewert zum Gesundheitsschutz von 10 Milliwatt pro Quadratmeter unterschritten wird". Zwei Anträge zum WLAN Ausbau am Christian Broda-Platz in Mariahilf und zum Ausbau in öffentlichen Verkehrsmitteln wurden mit den Stimmen der Grünen und der SPÖ dem Umweltausschuss zugewiesen.

