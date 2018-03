Anschober: Nach alarmierenden Messergebnissen - Maßnahmen gegen versteckten Alkohol in Lebensmitteln müssen kommen

Initiative beim Gesundheitsminister und bei EU-Kommission für verpflichtende Warnhinweise

Linz (OTS) - Eine Lawine an Reaktionen hat das Veröffentlichen alarmierender Messergebnisse über versteckten Alkohol in Lebensmitteln mit Konzentrationen, die im Höchstfall mit dem Alkoholgehalt von Leichtbier vergleichbar sind, ausgelöst.

In vielen Mails bestätigen Experten die Kritik von Dr. Felix Fischer vom Wagner-Jauregg-Krankenhaus in Linz. So berichtet auch ein Psychotherapeut aus Graz, dass bei der Suchtanamnese fast aller erwachsenen Alkoholabhängigen ein sehr früher, oft frühkindlicher Erstkontakt mit geringen Mengen von Alkohol festgestellt werden konnte. Zur Erinnerung: 17 von 19 untersuchten Kindersnacks enthielten bei der Untersuchung des Landes OÖ Alkohol. Informationen über die Namen alkoholhältiger Produkte wurden zwar vielfach angefordert, auf Grund der Verpflichtung zur Amtsverschwiegenheit und dem derzeit geltenden Lebensmittelrecht (nach der den Unternehmern kein rechtlicher Vorwurf gemacht werden kann) ist es allerdings nicht erlaubt, die Ergebnisse namentlich zu veröffentlichen.

"Bei unserer diesbezüglichen Pressekonferenz am Montag, bei der wir die Ergebnisse der Untersuchung präsentiert haben, war auch die "Gemeinschaft entwöhnter Alkoholiker" (Gea Club) anwesend. Sie betreibt eine Homepage, auf der nähere Informationen zu finden sind", informiert Anschober (www.geaclub.at).

Verärgert ist Anschober von der lapidaren Reaktion des Verbands der Lebensmittelindustrie. Dieser wird in einer Tageszeitung dahingehend zitiert, dass Alkohol in Produkten für Kinder nichts verloren habe und man das Thema seit vielen Jahren ernst nehmen würde. Anschober:

"Das ist zu wenig. Es braucht eine klare Produktdeklaration mit deutlich sichtbaren Warnhinweisen. Ich habe unsere Untersuchungsergebnisse bereits Gesundheitsminister Stöger und die EU-Gesundheits- und KonsumentInnenschutzkommission übermittelt mit dem dringenden Appell der Einführung eines Warnhinweises. Dies wird derzeit auch von der deutschen Bundesregierung überprüft."

Rückfragen & Kontakt:

Presse Die Grünen OÖ

Mag. Hadmar Hölzl

Tel.: 0676 898 400 530

hadmar.hoelzl @ gruene.at

ooe.gruene.at



Landgutstraße 17

4040 Linz