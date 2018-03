APA-OTS Politikanalyse: Werner Amon zum neuen Bildungs-Chefverhandler bestimmt

erstellt im Auftrag von APA-OTS wöchentlich das Top-30 Ranking der meist genannten Politikerinnen und Politiker in den österreichischen Tageszeitungen. Im aktuellen Untersuchungszeitraum (04. bis 10. März 2011) nimmt Vizekanzler Josef Pröll die erste Position ein. Der Klubobmann-Stellvertreter des ÖVP-Parlamentsklubs und ÖVP-Bildungssprecher Werner Amon belegt Platz zwei, Bundeskanzler Werner Faymann folgt auf Rang drei.

Vizekanzler und ÖVP-Obmann Josef Pröll (Rang eins, 327 Nennungen) bestimmt den ÖVP-Bildungssprecher Werner Amon (Neueinstieg auf Rang zwei, 315 Nennungen) zum neuen ÖVP-Chefverhandler für die anstehenden Schulreformen. Diese Personalentscheidung Prölls gilt als parteiinternes Zugeständnis, da die bisherige Chefverhandlerin Wissenschaftsministerin Beatrix Karl (Rang sieben, 248 Nennungen) das Vertrauen des konservativen Flügels der ÖVP verloren zu haben scheint. Amon sorgt mit seiner Forderung nach einer Erhöhung der Anwesenheitsverpflichtung für Lehrer auch gleich für Schlagzeilen. In der seit Wochen andauernden Debatte um die Zukunft des Bundesheeres streben Bundeskanzler Werner Faymann (Rang drei, 301 Nennungen) und Vizekanzler Josef Pröll eine verbale Abrüstung an. Frühestens im Herbst soll über die Wehrpflicht abgestimmt werden. Frauenministerin Gabriele Heinisch-Hosek (Rang vier, 296 Nennungen) und Wirtschaftsminister Reinhold Mitterlehner (Rang acht, 209 Nennungen) können sich nicht wie geplant bis zum Weltfrauentag auf eine Frauenquote in Aufsichtsräten von staatsnahen Betrieben einigen. Streitpunkt ist die Erhöhung der Quote. Heinisch-Hosek fordert bis 2018 eine Erhöhung von 25 auf 40 Prozent, Mitterlehner tritt für einen Anteil von 30 Prozent ein.

EU-Kommissar Johannes Hahn (Rang fünf, 271 Nennungen) gibt sich angesichts der Untersuchung seiner Dissertation auf Plagiatsvorwürfe gelassen. Schon 2007 habe eine Überprüfung der Universität Zürich den Verdacht entkräftet.

Weitere Neueinstiege in das aktuelle Top-30 Politikerranking:

Stefan Petzner, BZÖ (Rang zehn, 191 Nennungen); Christoph Leitl, WKÖ (Rang 17, 114 Nennungen); Erwin Pröll, ÖVP (Rang 18, 111 Nennungen); Werner Königshofer, FPÖ (Rang 19, 102 Nennungen); Ewald Stadler, BZÖ (Rang 23, 88 Nennungen); Doris Bures, SPÖ (Rang 24, 83 Nennungen); Verena Remler, ÖVP (Rang 26, 81 Nennungen); Rudolf Anschober, Grüne (Rang 29, 75 Nennungen).

Diese Woche finden sich im Top-30 Ranking zehn Politikerinnen und Politiker der ÖVP sowie acht der SPÖ. FPÖ, FPK, BZÖ und die Grünen stellen jeweils zwei Akteure. Außerdem unter den Top-30: EU-Kommissar Johannes Hahn, Bundespräsident Heinz Fischer, Wirtschaftskammerpräsident Christoph Leitl und die parteifreie Justizministerin Claudia Bandion-Ortner.

